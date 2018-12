Puigdemont komt dinsdag naar het Vlaams en federaal parlement Redactie

Bron: Belga 0 De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont komt dinsdag naar het federaal en Vlaams parlement, op uitnodiging van de parlementsleden van de Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep.

Puigdemont verblijft in ballingschap in ons land omdat hij in Spanje gezocht wordt voor onder meer rebellie. De Catalaanse leider is uitgenodigd door de Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep, een verzameling parlementsleden van N-VA maar ook van Groen en CD&V, om dinsdagochtend te komen ontbijten in het restaurant van het federaal parlement. Daarna krijgt hij er een gegidst bezoek en volgt een "informele ontmoeting" met een Catalaanse delegatie in de Commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer.

Later wordt Puigdemont nog verwacht in het Vlaams parlement, waar hij ontvangen wordt door parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA). De Spaanse regering trok onlangs nog de diplomatieke status van de Vlaamse vertegenwoordiging in Spanje in na uitspraken van Peumans over de situatie in Catalonië.