Puigdemont is geland in Kopenhagen, Spanje vraagt reactivering aanhoudingsbevel EB

22 januari 2018

08u42

Bron: AFP, DPA, Belga 1 De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is deze ochtend aangekomen in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Dat melden de Deense televisie en Spaanse media.

Puigdemont steeg op kort voor 7 uur op de luchthaven van Charleroi en landde rond 8.20 uur in Kopenhagen, met een vlucht van Ryanair, aldus de Catalaanse krant La Vanguardia.

Puigdemont is van plan om vandaag in Kopenhagen aan een debat aan de universiteit van Kopenhagen deel te nemen onder de titel 'Catalonië en Europa op de tweesprong voor de democratie? '.

Spaans parket vraagt reactivering Europees aanhoudingsbevel

Het Spaanse parket vraagt om het Europees aanhoudingsbevel in Denemarken tegen de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont opnieuw te activeren. Dat is vernomen uit gerechtelijke bronnen.

Het Spaanse parket had gisteren al in een mededeling aangekondigd dat het de onderzoeksrechter die zich over de unilaterale Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring buigt, om een nieuw Europees aanhoudingsbevel zal vragen, "om aan de Deense gerechtelijke autoriteiten de arrestatie van de beschuldigde te vragen".

Meer over Carles Puigdemont

Kopenhagen