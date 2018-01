Puigdemont in onderschepte privéberichten: "Het is voorbij, Spanje heeft gewonnen" "We beleven de laatste dagen van de Catalaanse republiek" TT

31 januari 2018

12u50

Bron: Telecinco, ANP 34 De Catalaanse ex-minister-president en leider van de separatisten in de regio, Carles Puigdemont, lijkt zijn politieke rol en zijn vlucht naar Brussel moe te zijn. Spaanse media verspreidden vanmiddag een soort afscheidsboodschap die Puigdemont aan ex-minister en partijgenoot Antoni Comín heeft verzonden: "Het is voorbij, de onzen hebben ons opgeofferd, het Moncloa heeft gezegevierd." De Catalaan erkent de berichten en zegt dat "ook hij af en toe twijfelt", maar niet zal opgeven. "Ik zal niet plooien."

Met Moncloa bedoelt Puigdemont de centrale regering, genoemd naar de ambtswoning van premier Mariano Rajoy in Madrid.

In een eerste bericht zegt Puigdemont: "We beleven opnieuw de laatste dagen van de Catalaanse republiek." Gevolgd door: "Het plan van Moncloa zegeviert. Ik hoop alleen dat ze de waarheid spreken en dat iedereen daardoor de gevangenis kan verlaten. Want anders is dat belachelijke verhaal historisch."

"Ik ben al opgeofferd"

Puigdemont lijkt ook te beseffen dat zijn rol is uitgespeeld en lijkt aan te geven dat hij zich mogelijk overleveren aan de Spaanse justitie. "Ik veronderstel dat het duidelijk is dat het voorbij is. De onzen hebben ons opgeofferd. Of mij tenminste. Jullie zullen ministers zijn (ik hoop en wens dat toch), maar ik ben al opgeofferd."

Met zijn verwijzing naar 'de onzen' zinspeelt Puigdemont waarschijnlijk op de andere grote separatistische partij in Catalonië, de ERC. De voorzitter van het Catalaanse parlement, lid van die republikeinse partij, besliste gisteren de eedaflegging van Puigdemont uit te stellen, tot vreugde van Madrid.

In zijn laatste bericht zegt de afgezette minister-president dat hij niet weet "wat er van zijn leven nog rest (ik hoop veel!), maar ik zal het wijden aan het in orde brengen van deze twee jaren en het beschermen van mijn reputatie". "Ze hebben mij veel schade berokkend met laster, geruchten, leugens die ik heb doorstaan voor een gemeenschappelijk doel. Dat is nu voorbij, en ik zal mijn leven moeten wijden aan mijn verdediging."

'Ze hebben mij veel schade berokkend met laster, geruchten, leugens die ik heb doorstaan voor een gemeenschappelijk doel. Dat is nu voorbij, en ik zal mijn leven moeten wijden aan mijn verdediging' Carles Puigdemont

Oud-Heverlee

Het is onduidelijk waar Puigdemont deze boodschap verzonden zou hebben. Hij was gisterenavond te gast op een N-VA-bijeenkomst in Oud-Heverlee, maar zei zijn aanwezigheid op het laatste moment af. In zijn plaats kwam de Catalaanse ex-minister van Gezondheid Antoni Comín, die in oktober samen met Puigdemont naar Brussel vluchtte.

Een fotograaf die net achter Comín stond, maakte onbedoeld foto's van dienst smartphone, waar rond 20.30 uur berichten binnenliepen van Puigdemont. De beelden werden vanmorgen uitgebracht door tv-zender Telecinco.

"Ook ik twijfel af en toe"

Puigdemont bevestigde op Twitter alvast impliciet de echtheid van de berichten, maar ontkent dat hij er de brui aan wil geven. "Ik ben ook journalist en heb altijd gevonden dat er limieten zijn rond privacy, die geschonden zijn. Maar ik ben ook mens en er zijn ook momenten waarop ik twijfel. Ik ben ook minister-president en ik zal niet plooien of op mijn stappen terugkeren, uit respect en dankbaarheid en als belofte aan de burgers en het land. Vooruit!"

De berichten werden verstuurd via de versleutelde berichtendienst Signal. Comín is niet te spreken dat zijn privéberichten opduiken in de media en wil klacht indienen tegen Telecinco. In een reeks tweets wijst hij erop "alle betekenis verloren gaat door het gebrek aan context" en dat de berichten vrijgeven een misdrijf is, "zowel in Spanje als in België".

Spaanse partijen tegen onafhankelijkheid reageren, hoewel ze de lekken afkeuren, verheugd dat "het gezond verstand eindelijk terugkeert" bij Puigdemont. Maar "wie zich illusies maakt over verdeeldheid bij het independentisme, zal van een kale reis thuiskomen", maakt Comín zich nog sterk. "Vanuit hun ideologische pluraliteit is de eenheid van het independentisme absoluut gegarandeerd. We zijn allemaal vastberaden de resultaten van de verkiezingen te laten gelden."

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! Carles Puigdemont 🎗(@ KRLS) link

1. La revelació de secrets (obtenir subreptíciament les converses de tercers) és delicte a Espanya i a Bèlgica, mereixedor per tant de les pertinents accions legals. A banda que qualsevol missatge tret del seu context perd sempre el seu significat. Toni Comín(@ toni_comin) link

Meer over Carles Puigdemont

politiek