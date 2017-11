Puigdemont in Nederlandstalige tweet: "Bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie" Karen Van Eyken

13u16

Bron: La Vanguardia, Twitter 3 REUTERS Carles Puigdemont op het moment dat hij een videoverklaring aflegde in Brussel. De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is bereid tot volledige samenwerking met de Belgische justitie, naar aanleiding van het Europese aanhoudingsbevel dat Spanje heeft uitgevaardigd. Dat maakte Puigdemont vandaag zelf bekend op Twitter.

"We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie naar aanleiding van het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje", plaatste hij in het Nederlands op Twitter.

We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje Carles Puigdemont 🎗(@ KRLS) link

Zijn advocaat Paul Bekaert stelt dat Puigdemont altijd al bereid was tot samenwerking met justitie. "We wachten nu op de uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel via het federaal parket", aldus nog de advocaat.

Europees aanhoudingsbevel: wat nu?

Het federaal parket bevestigt in een schriftelijke mededeling dat het gisteren vijf Europese aanhoudingsbevelen heeft ontvangen van de Spaanse autoriteiten. Naast dat voor de Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont, gaat het om de vier Catalaanse ministers Maria Serret, Antoni Comin, Llius Puig en Clara Ponsati. De procedure start als er een onderzoeksrechter is aangesteld, maar dat is vandaag nog niet gebeurd.

Het is niet bekend of de aanstelling nog dit weekend zal gebeuren. "We gaan het eerst rustig bestuderen en kijken wie er bevoegd is", aldus woordvoerder Eric Van Der Sijpt van het federaal parket.

Als een onderzoeksrechter is aangesteld, kan hij de betrokkenen horen om dan binnen de 24 uur een beslissing te nemen. "Hij kan beslissen om geen aanhoudingsmandaat af te leveren of hij kan wel een aanhoudingsmandaat afleveren, maar eventueel de betrokkenen vrijlaten onder voorwaarden", legt het federaal parket uit.

Hele procedure

Als er een aanhoudingsmandaat wordt afgeleverd door de onderzoeksrechter, wordt het dossier vervolgens voorgelegd aan de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg. Die moet binnen de vijftien dagen na de afgifte van het aanhoudingsmandaat beslissen of het Europees aanhoudingsbevel mag uitgevoerd worden.

Indien één van de betrokken partijen het niet eens is met de beslissing van de raadkamer, kan die beroep aantekenen en wordt het dossier voorgelegd aan het hof van beroep. Dat heeft op zijn beurt vijftien dagen om een beslissing te nemen.

Een verder beroep bij het Hof van Cassatie is mogelijk indien één van de partijen het oneens is met de beslissing van het hof van beroep. Volgens het federaal parket moet Cassatie een beslissing nemen binnen de vijftien dagen.

Tot 100 dagen

Minister van Justitie Koen Geens zei gisterenavond dat het theoretisch en "in uitzonderlijke omstandigheden" tot 100 dagen kan duren voor de hele procedure is doorlopen. Dat wordt vandaag ook beaamd door Van Der Sijpt. Die timing is symbolisch niet onbelangrijk, want op 21 december vinden er vervroegde verkiezingen plaats in Catalonië.

Puigdemont roept op tot eenheidslijst

De afgezette Catalaanse leider heeft eerder vandaag op Twitter alle Catalaanse politieke partijen die voor onafhankelijkheid zijn, opgeroepen om een eenheidslijst te vormen voor de regionale verkiezingen op 21 december.

De regering in Madrid besliste donderdag om de Catalaanse regering de laan uit te sturen, het regionale parlement te ontbinden en nieuwe regionale verkiezingen te houden. De separatisten zijn het niet eens met die beslissing maar zullen de verkiezingen niet boycotten.

"Voor alle democraten is het moment gekomen om zich te verenigen. Voor Catalonië, voor de vrijheid van de politieke gevangenen en voor de Republiek", schreef Puigdemont vandaag op Twitter.

És el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43 pic.twitter.com/FwbnA2wMQE Carles Puigdemont 🎗(@ KRLS) link

Zijn eigen centrumrechtse partij PDeCat kondigde gisteren al bezig te zijn met de vorming van een coalitie. Puigdemont heeft laten uitschijnen dat hij overweegt om deel te nemen aan de verkiezingen, desnoods vanuit België.

De Catalaanse leider kwam samen met vier ex-ministers naar ons land toen duidelijk werd dat het Spaanse gerecht van plan was om de Catalaanse regering te vervolgen.

De Spaanse rechter verwierp de vraag van Puigdemonts advocaat om hem vanuit België te laten verhoren via een videoverbinding. Integendeel, de rechter beval “de zoektocht, arrestatie en gevangenneming van Carles Puigdemont (sic)”.

EPA Carles Puigdemont en de 4 ex-ministers die in België verblijven: (top L-R) Antoni Comin, Lluis Puig, Meritxell Serret en Clara Ponsati.