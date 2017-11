Puigdemont in Gent naar opera over Spaanse onderdrukking LB

20u44

Bron: Belga 0 Wannes Nimmegeers Puigdemont bij zijn aankomst in de Gentse opera. Carles Puigdemont brengt in Gent een bezoek aan een operavoorstelling over de Spaanse onderdrukking en de Nederlandse opstand in 1568. De afgezette Catalaanse president woont de voorstelling 'Le Duc d'Albe' (de hertog van Alva) bij op uitnodiging van de artistiek directeur van Opera Vlaanderen.

De Spaanse ambassadeur in België kreeg ook een uitnodiging, maar ging daar niet op in. Puigdemont deed dat wel en arriveerde vandaag rond 19.15 uur bij het operagebouw. Hij werd ontvangen door artistiek directeur Aviel Cahn, die eerder een vergelijking trok tussen het verhaal en de actualiteit in Spanje.

"In de opera vecht het Vlaamse volk tegen de Spaanse overheersing door de Hertog van Alva'', stelde Cahn onlangs in een opiniestuk. Puigdemont verblijft sinds eind oktober in België. Spanje verdenkt hem van rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld en heeft gevraagd om zijn uitlevering.