Puigdemont: "Ik ben niet graag in België" rvl

10u30

Bron: Belga 0 REUTERS De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont tijdens een televisie-interview op de RTBF. De Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont is niet graag in België. Dat heeft hij dinsdagochtend verklaard op Catalunya Radio. Puigdemont zegt dat hij uit zijn regering gezet is door een "illegale staatsgreep".

De voormalige minister-president zegt dat hij beseft dat hij in de gevangenis kan belanden wanneer hij aan Spanje uitgeleverd wordt. Een internationale dimensie geven aan de situatie in Catalonië kan volgens Puigdemont zijn gevangen genomen collega's helpen.

In België is Puigdemont naar eigen zeggen niet graag, hij wil liever in zijn regeringsgebouw zijn, klinkt het.

BELGA Advocaat Paul Bekaert, de raadsman van Carles Puigdemont.