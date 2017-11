Puigdemont en vier ministers hebben zich vrijwillig aangemeld bij de politie Afgezette regeringsleden worden deze namiddag verhoord TT

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, Reuters 1 REUTERS De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en vier van zijn ministers hebben zich vanmorgen om 9 uur vrijwillig aangemeld bij de Belgische politie. Dat maakte het parket van Brussel bekend op een persconferentie.

Aan de vijf betrokkenen is door de politie het Spaanse aanhoudingsbevel betekend, dat vrijdag werd uitgestuurd. Puigdemont en co boden zich aan in het politiekantoor in de Koningsstraat in Brussel waar ze officieel van hun vrijheid werden beroofd om 9.17 uur.

Deze namiddag verhoord

De vijf zullen deze namiddag verhoord worden door een Brusselse onderzoeksrechter die aangesteld wordt door het parket. De onderzoeksrechter moet morgen vóór 9.17 uur een beslissing nemen over de eventuele uitvoering van het aanhoudingsbevel dat door Spanje is gevraagd.

Momenteel bevinden Puigdemont en de vier ministers zich samen met hun advocaat in het gebouw van het Brusselse parket. Mogelijk worden ze later naar de gevangenis overgebracht of onder voorwaarden vrijgelaten. Een beslissing daarover moet voor 22 uur zeker niet verwacht worden, klinkt het.

Rebellie

Het parket van Brussel onderzocht de voorbije twee dagen de aanhoudingsbevelen die Spanje vrijdag had uitgevaardigd. Puigdemont was naar België uitgeweken en kwam donderdag niet opdagen bij de rechtbank in Madrid, waar de verhoren begonnen in verband met het uitroepen van de onafhankelijkheid van de autonome regio Catalonië van Spanje. Puigdemont en co moeten zich in Spanje verantwoorden voor rebellie, opruiing, misbruik van publieke gelden en van vertrouwen. Acht andere ministers van de afgezette Catalaanse regering zijn al opgesloten in de gevangenis.

Gisteren werd het dossier van het federale parket overgemaakt aan het parket van Brussel, omdat Puigdemont en de ministers zich de laatste dagen vooral daar lieten zien.

"Wij hebben contacten met de advocaten van de vijf personen", zei het parket vanmorgen nog aan VTM Nieuws. Gisteren zei Puigdemont in een Nederlandstalige tweet al dat hij volledig zal meewerken met het Belgische gerecht. Dat wees er al op dat hij zich zou willen schikken naar de eisen van het gerecht en zich dus vrijwillig zou aanmelden.

We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje Carles Puigdemont 🎗(@ KRLS) link

Onderzoeksrechter

De onderzoeksrechter kan Puigdemont en de vijf ministers aanhouden, zoals Spanje wil, of de aanhouding weigeren.

Worden de vijf aangehouden, dan kunnen ze ook onder voorwaarden vrijgelaten worden. Hoe dan ook belandt het dossier bij de raadkamer, die binnen de twee weken de beslissing moet goedkeuren of afkeuren. Daarna kunnen de beschuldigden nog in beroep gaan voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die opnieuw twee weken de tijd heeft om een oordeel te vellen. Ook na die beslissing is er nog een mogelijkheid tot Cassatieberoep.

EPA Voor het kantoor van het parket wachten verschillende journalisten op meer nieuws over Puigdemont.