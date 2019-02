Puigdemont en Torra trekken democratische waarden van Europees Parlement in twijfel ttr

18 februari 2019

21u40

Bron: belga 0 De Catalaanse minister-president Quim Torra en voormalig minister-president Carles Puigdemont hebben vanavond in het Brusselse Steinberger Hotel hard uitgehaald naar het Europees parlement en haar voorzitter Antonio Tajani, nadat die een conferentie van beide politici had geweigerd. De democratie van Europa staat op het spel, vinden de Catalaanse leiders.

Een staande ovatie, een luid applaus en "visca Catalunya" weerklonken zowel bij aankomst als vertrek van Puigdemont en Torra. De conferentie, die georganiseerd werd door Europarlementsleden Ralph Packet (N-VA/ECR) en Ivo Vajgl (ALDE), was een moment van reflectie voor de Catalanen, maar bovenal een moment om de democratische waarden van het Europees parlement in twijfel te trekken. Ze pikken het niet dat Tajani hun conferentie in het Europees parlement heeft verboden wegens veiligheidsredenen.

"Europa schendt de vrije meningsuiting van twee verkozen Catalaanse vertegenwoordigers die hun visie willen geven op het verloop van de rechtszaak in Madrid. Ze schenden het artikel 11 van het Europees recht en dat is de vrijheid van meningsuiting", zei Torra."Het Europees parlement moet het huis zijn van alle Europeanen die hun mening willen uiten. Tajani heeft een ideologische en politieke beslissing genomen terwijl hij voorzitter moet zijn van alle Europeanen en niet alleen de radicale rechtse vleugel. Dat deed hij uit angst voor onze mening en uit angst om stemmen te verliezen bij zijn Spaanse vrienden", aldus Torra.

Geloofwaardigheid

Puigdemont sloot aan bij het idee dat voorzitter Tajani de eigen waarden van het Europees parlement zomaar naast zich neerlegt en zo haar geloofwaardigheid volledig verliest. "Het Europees parlement kan geen institutie blijven die ver staat van de realiteit van haar tijd. Ze moet capabel zijn om politieke oplossingen te vinden na een aanval op de waardigheid van duizenden en miljoenen mensen zoals dat in Catalonië is gebeurd", zei de voormalige Catalaanse minister-president.

"Mijn land is altijd diep Europees geweest en daarom willen we onze onafhankelijkheid uitoefenen om dat ten volle te tonen aan onze partners. We willen geen grenzen in Europa, we willen ze net wegwerken. Het is tijd dat de Europese Unie zelfbeschikking in haar voordeel uitspeelt en beseft dat grenzen niet eeuwig zijn", verduidelijkte Puigdemont.

Veiligheid

De Catalanen kwamen ook nog terug op de reden die voorzitter Tajani aanhaalde voor het weigeren van hun conferentie in het Europees parlement. Die beslissing wegens veiligheidsredenen stuitte op veel onbegrip. Terwijl Europa de Catalanen nooit beschermd heeft in hun ogen. "Het is raar dat hij onze veiligheid niet kan verzekeren terwijl we vele andere parlementen hebben bezocht in Europa en dat zonder een enkel probleem", stelde Torra.