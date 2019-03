Puigdemont een jaar geleden opgepakt, Catalaan wil strijd blijven verder zetten als Europees parlementslid TT

Bron: Belga 0 Maandag is het exact een jaar geleden dat de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont werd opgepakt in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Dat gebeurde toen hij via Denemarken met de auto terugkeerde van Finland naar België. Sinds het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië van oktober 2017 zit het Spaanse gerecht Puigdemont op de hielen. De gewezen Catalaanse leider verblijft in ballingschap in ons land, en blijft strijden voor een onafhankelijk Catalonië.

Puigdemont werd op die bewuste 25 maart 2018 opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel. Hij belandde achter de tralies, maar werd onder voorwaarden vrijgelaten in afwachting van een beslissing over zijn overlevering. De Duitse rechter besliste vier maanden later om Puigdemont enkel over te leveren aan Spanje voor misbruik van overheidsgeld, en niet voor rebellie. Spanje trok daarop prompt het aanhoudingsbevel in. Na zijn gedwongen verblijf in Berlijn kon Puigdemont weer gaan en staan waar hij wilde, behalve dan in Spanje. Van zodra hij voet op Spaanse bodem zet, zal Puigdemont worden opgepakt.

Op 25 september vorig jaar werd voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel het proces ingeleid dat Puigdemont samen met vier andere afgezette ministers van de Catalaanse regering aanspande tegen de Spaanse onderzoeksrechter Pablo Llarena. Ze verwijten de onderzoeksrechter, die het Europees aanhoudingsbevel tegen hen heeft uitgeschreven, dat hij zich vooringenomen heeft getoond. Llarena zei op 22 februari al tegen de lokale pers op een lezing in Oviedo dat de Catalaanse politici die in Spanje in de cel zitten, geen politieke gevangenen zijn. "De Spaanse staat is toen tussengekomen en stelde dat het ging om daden van Llarena's ambt, en dus niet buiten zijn ambt. Daarom hebben we een bijkomende vordering ingediend tegen de Spaanse staat", bevestigt advocaat Christophe Marchand aan Belga.

In de uitgebreide vordering, die op 13 maart werd ingediend, beschuldigen de aanklagers Spanje ervan systematische schendingen van de Europese wetgeving te plegen tegen de "Catalaanse minderheid, de politieke bewegingen die streven naar regionale onafhankelijkheid en hun vertegenwoordigers, in strijd met de beginselen van de rechtsstaat", zo melden Spaanse media.

Ze stellen ook dat het arrestatiebevel in Spanje het vrije verkeer van de vijf beklaagden bedreigt en het beginsel van Europees burgerschap schendt. De rechtszaak lijkt alvast een werk van lange adem te worden met naar verwachting pas volgend jaar een hoorzitting.

Europees parlement

Terwijl zijn strijdmakkers voor het Spaanse Hooggerechtshof terechtstaan voor hun aandeel in de Catalaanse kwestie, blijft Puigdemont naar eigen zegge niet bij de pakken zitten. Hij wil zijn onafhankelijkheidsstrijd voortzetten via het Europees Parlement en trekt de lijst van de Catalaanse separatistische partij Junts per Catalunya (JxCat) bij de Europese verkiezingen.

Als hij op 26 mei verkozen wordt, is hij van plan om terug te keren naar Catalonië als onschendbare Europarlementariër. Al wordt dat een huzarenstuk. Na een eventuele verkiezing zou hij eerst voor een Spaanse kiescommissie moeten zweren dat hij zich als lid van het Europees Parlement aan de grondwet houdt. Maar Puigdemont zal bij een terugkeer naar Spanje worden gearresteerd op verdenking van rebellie, ongehoorzaamheid en verduistering van overheidsgeld. Zijn team zoekt volop naar een oplossing, zodat Puigdemont weer via politieke weg kan strijden voor een onafhankelijk Catalonië.