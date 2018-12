Puigdemont dient bij VN klacht in tegen "schorsing" van politieke rechten KVE

20 december 2018

16u19

Bron: Belga 0 De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft samen met vijf andere separatistische leiders een klacht ingediend bij de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties tegen de "schorsing" van hun politieke rechten door de Spaanse overheid.

De aankondiging komt er op het moment dat vier opgesloten Catalaanse leiders die begin december een hongerstaking waren begonnen, ermee opgehouden zijn. Het gaat om Jordi Sànchez en Jordi Turull, die vanaf 1 december voedsel weigerden uit protest tegen hun detentie en de juridische afhandeling door de Spaanse justitie daarvan. Enkele dagen later sloten Quim Forn en Josep Rull zich daarbij aan. Een van hen belandde in de ziekenboeg van de gevangenis. Het viertal meent nu dat de doelstellingen van hun actie zijn bereikt en ze zetten er een punt achter.

Puigdemont, die sinds oktober 2017 in België verblijft, wordt door het Spaanse gerecht beschuldigd van rebellie, maar het internationale arrestatiebevel tegen hem werd in juli ingetrokken. Puigdemont wil met zijn klacht naar eigen zeggen de "zware inbreuken op de rechten en vrijheden" aanklagen in Spanje, zo zei hij aan de journalisten in Genève. "Vergeet niet dat zes democratisch verkozen personen, en bovendien nog niet veroordeeld en van wie er vijf al meer dan een jaar in voorlopige hechtenis zitten, hun rechten niet kunnen uitoefenen."

De klacht betreft Carles Puigdemont, Jordi Sanchez, Catalaans ex-vicepresident Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull en Jordi Turull. In de klacht wordt de "schorsing van het parlementaire mandaat" geviseerd van de zes Catalaanse parlementsleden. "Zes parlementsleden die niet mogen stemmen, niet mogen deelnemen", zo zei de advocaat van de zes.

De VN-commissie heeft zich nog niet uitgesproken.

