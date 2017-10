Puigdemont dan toch niet terug naar Barcelona 00u50

Bron: Belga 0 REUTERS Carles Puigdemont De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is gisteravond dan toch niet teruggekeerd naar Barcelona. Dat bericht La Vanguardia. Wel vertrokken twee voormalige Catalaanse ministers uit Brussel: Joaquim Forn en Dolors Bassa. Zij landden rond 23.30 uur op de luchthaven El Prat.

Puigdemont blijft dus in ons land, volgens La Vanguardia samen met nog vijf andere voormalige Catalaanse regeringsleden: Meritxell Borràs, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí en Lluís Puig. Die laatste is volgens El Periodico dan weer mee afgereisd naar Barcelona.



De afgezette minister-president en zijn regering riskeren in Spanje zware celstraffen omdat ze worden vervolgd voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing, wegens het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid. Puigdemont, die sinds maandag in ons land is, had gisteren nog verklaard dat zijn komst naar België niet dient om zijn gerechtelijke vervolging in Spanje te ontlopen. Hij wil wel dat er voldoende garanties komen voor een eerlijke rechtsgang.



Grote kans op aanhouding bij terugkeer

Zijn Belgische advocaat Paul Bekaert gaf gisteravond in het Nederlandse actualiteitsprogramma Nieuwsuur te kennen dat Puigdemont "zich voor zover hij mij gezegd heeft" morgen niet zal melden bij de rechter in Spanje. "Wij wensen de verdere reacties af te wachten van de Spaanse overheid om te kijken wat er verder zal gebeuren. Het ligt nogal voor de hand dat hij voorlopig de kat uit de boom kijkt", luidt het. Bij een terugkeer naar Spanje "is de kans groot dat hij aangehouden wordt."



Bekaert wijst er daarnaast op dat het Spaanse gerecht "niet noodzakelijk" zijn overlevering zal vragen. "Ik heb reeds een groot aantal zaken met Spaanse Basken behandeld en er zijn gevallen waarbij men gewoon een ondervraging hier ter plaatse laat doen door de lokale politie." Bij een verzoek tot uitlevering zal de twijfel over een eerlijk proces in Spanje "zeker als een argument" gebruikt worden.

REUTERS Paul Bekaert, de Belgische advocaat van Puigdemont