Puigdemont blijft voorlopig in de cel Astrid Roelandt

26 maart 2018

20u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Carles Puigdemont, de voormalige Catalaanse leider die in ons land in ballingschap leeft, blijft in zijn Duitse cel. Dat heeft het plaatselijke hof beslist.

Puigdemont werd zondag opgepakt tijdens een politiecontrole in de Noord-Duitse deelstaat Schleeswijk-Holstein. De voormalige Catalaanse leider wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met regels van het Catalaanse parlement. Daarop werden verschillende politici van de onafhankelijkheidspartijen opgepakt, en die zitten vandaag nog steeds in de cel.

En nu?

Nu de eerste stap in het proces achter de rug moet een plaatselijk Hof van beroep bepalen of het uitleveringsbewijs van Spanje geldig is. Een definitieve beslissing over een uitlevering aan Spanje kan nog weken of maanden aanslepen. Daarvoor heeft Spanje maximum 60 dagen.