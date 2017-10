Puigdemont: "Als Madrid geen onderhandelingen wil, doen we waarvoor we gekomen zijn" ib

Bron: Belga 0 Getty Images Catalanen die tegen de onafhankelijkheid van Spanje zijn, verzamelen zich in Barcelona. De Catalaanse minister-president liet zondag nogmaals verstaan dat hij klaar is om de onafhankelijkheid uit te roepen als de Spaanse regering niet wil ingaan op de onderhandelingsverzoeken vanuit Barcelona. Dat zei Carles Puigdemont gisteren aan de openbare Catalaanse omroep.

Dinsdag zal Carles Puigdemont het Catalaanse parlement toespreken over de huidige "politieke situatie". Er staat niets anders op het programma voor de zitting die om 18 uur van start zou gaan. De oppositie vreest dan ook dat de regering eenzijdig de onafhankelijkheid zal uitroepen.

Bemiddeling

Volgens de separatistische leider had de regering van Mariano Rajoy voldoende kansen om de onderhandelingen met de Catalanen aan te vatten. "We stonden open voor bemiddeling, we hebben ja gezegd tegen elke vorm van bemiddeling die ze ons hebben voorgesteld. De dagen gaan voorbij en als de Spaanse staat niet op een positieve manier reageert, dan zullen we doen waarvoor we gekomen zijn", aldus Puigdemont.

Artikel 155

Eerder op de dag had Rajoy in een onderhoud met El Pais al duidelijk gemaakt dat de Catalanen dringend hun toon moesten veranderen, anders zou er van onderhandelen geen sprake zijn. Bovendien, zou zei de Spaanse premier, zal Madrid niet terugschrikken om artikel 155 van de Spaanse grondwet in te roepen waarmee de autonomie van Catalonië kan worden ingetrokken en alle bevoegdheden door de centrale overheid zullen worden overgenomen. Die maatregel is nog nooit genomen in Spanje en experts noemen het inroepen van dit grondwetsartikel een "nucleaire bom".

