Puigdemont: "Aanhoudingsbevel is politieke afrekening" TK

07u13

Bron: Belga 1 Photo News De uitgeweken Catalaanse ministers, waaronder Puigdemont, eisen dat ze niet worden overgeleverd omdat hun aanhoudingsbevel zou lezen als een politieke afrekening. Dat bericht De Standaard vandaag.

De Brusselse raadkamer spreekt zich vrijdag uit over de door Spanje gevraagde overlevering van de afgezette ­Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en vier van zijn ministers. Die verblijven momenteel in ons land. Volgens hun verdediging moet de rechter de over­levering weigeren omdat hen geen enkele strafbare daad wordt aangewreven in de Europese aanhoudingsbevelen die Spanje aan België overmaakte.

De aanhoudingsbevelen maken gewag van vijf inbreuken op de Spaanse strafwet: ambtsmisdrijf, ongehoorzaamheid, rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. "Maar Spanje maakt op geen enkele manier duidelijk welke daden van onze cliënten precies onder die misdrijven zouden vallen", zegt Christophe Marchand, een van de advocaten van de verdediging. "Spanje viseert geen individuele strafbare feiten, maar alleen hun politieke beslissingen, die door iedereen gekend waren en waarvoor ze democratisch verkozen zijn", zeggen de advocaten. "Ze worden dus enkel vervolgd om hun politieke mening. De Belgische rechter moet hun overlevering weigeren."