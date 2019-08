Puerto Rico zet zich schrap voor mogelijke orkaan IB

28 augustus 2019

01u29

Bron: Belga 0 Puerto Rico zet zich schrap voor wat mogelijk de eerste orkaan wordt die het eiland zal treffen na de verwoestende doortocht van orkaan Maria in 2017. De Amerikaanse autoriteiten mobiliseerden al zo'n duizenden federale agenten.

Volgens het Nationaal Orkaan Centrum (NHC) bestaat de kans dat Dorian - momenteel een tropische storm - uitgroeit tot een orkaan tegen de tijd dat hij woensdag Puerto Rico en het oosten van het eiland Hispaniola nadert. Fema, het federaal agentschap voor rampenbestrijding, kondigde op Twitter aan dat het 3.000 agenten heeft ingezet, die paraat staan om ter plaatse tussen te komen.

Ook president Donald Trump reageerde al op het nieuws. "Wow! Alweer een grote storm op weg naar Puerto Rico. Zal dit ooit stoppen?", twitterde hij, er aan toevoegend dat de Verenigde Staten vorig jaar een "recordbedrag" van "92 miljard" dollar vrijmaakten voor het eiland. In werkelijkheid heeft het Amerikaanse Congres volgens de website van Fema 42,5 miljard dollar uitgetrokken voor het overzeese gebied, waarvan Puerto Rico tot hiertoe slechts 14 miljard zou hebben ontvangen.

Enorme ravage

In september 2017 richtte orkaan Maria een enorme ravage aan op het eiland. Twee jaar later is de regio nog steeds niet bekomen van dat natuurgeweld. Zo'n 3.000 mensen zouden het leven hebben gelaten bij de doortocht van Maria en de gevolgen ervan. De voormalige gouverneur van Puerto Rico werd vorige maand nog tot ontslag gedwongen na hevige kritiek op zijn aanpak van de crisis. Zijn opvolgster, Wanda Vazquez, heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen en verklaarde dat het eiland deze keer beter is voorbereid.