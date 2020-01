Puerto Rico opnieuw opgeschrikt door aardbeving KVE

11 januari 2020

16u35

Bron: Belga 0 Enkele dagen na een reeks zware aardbevingen is Puerto Rico opnieuw getroffen door een aardbeving. Het centrum van de beving, met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter, lag 5 kilometer onder de zuidelijk gelegen kuststad Guánica. Dat meldt het United States Geological Survey (USGS). Er zijn voorlopig geen slachtoffers en er was geen tsunami-alarm.

Het Caraïbische eiland werd dinsdag al getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4. Het was de krachtigste in een reeks van aardbevingen die het eiland sinds 28 december hebben getroffen.



Hoewel er geen tsunami werd verwacht, lieten de autoriteiten sommige kustgebieden uit voorzorg evacueren. Een 73-jarige man kwam in de stad Ponce om het leven toen een muur op hem instortte. Er vielen ook verscheidene gewonden.



De autoriteiten va Puerto Rico kondigden ook de noodtoestand af. Het Caraïbische eiland is de schade van de orkanen Irma en Maria in 2017 nog altijd niet te boven gekomen.

