Pubermaffia terroriseert de straten van Napels: overvallers tussen 13 en 16 jaar schuwen extreem geweld niet Evelien Rethmeier

15u18

Bron: AD 4 RV De Italiaanse havenstad Napels is in de ban van 'babygangsters': overvallers tussen de 13 en 16 die zeer gewelddadig opereren. "Dit móet stoppen."

De verkoper van het sinaasappelkraampje in Via Foria schudt van nee. Hij kan zich de groep jongens die drie weken geleden de 17-jarige Arturo neer hebben gestoken niet meer herinneren. Zijn moeder, Maria Luisa Lavarone, beschouwt het als haar missie om alle vijf de tieners die haar zoon hebben neergestoken achter tralies te krijgen. Ze schudt haar hoofd als de man, die op de bewuste dag op 2 meter van de steekpartij stond, nogmaals benadrukt dat hij haar niet kan helpen. "Niemand heeft hier zogenaamd iets gezien. Niemand ziet hier ooit wat. Nou, tot ziens meneer", briest ze, wegbenend op haar hoge hakken.



'Babygangsters' worden ze genoemd; groepen tieners die door de hele stad leeftijdsgenoten overvallen en daarbij extreem geweld gebruiken. De hoofdcommissaris van politie van Napels Antonio De Iesu noemt de jongens ‘volledig losgeslagen.’ De kritiek dat er meer politie op straat moet komen, wuift hij weg. "Het is een opvoedprobleem. We moeten begrijpen wat deze jongens in hemelsnaam beweegt om met kettingen, pistolen en messen andere jonge jongens af te tuigen."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN