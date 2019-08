Psycholoog gaf fiat aan beëindigen van toezicht miljardair Epstein Redactie

24 augustus 2019

13u17

Bron: AD 0 Een psycholoog van de gevangenis in New York heeft goedkeuring verleend aan het beëindigen van het verscherpte toezicht waar Jeffrey Epstein onder stond. Dat gebeurde enkele dagen voordat de miljardair zichzelf van het leven beroofde, zo laat justitie aan de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden weten.

De steenrijke Epstein (66) zat vast in het Metropolitan Correctional Center op verdenking van seksueel misbruik. Hij overleed 10 augustus in zijn cel door ophanging, zo blijkt uit onderzoek. Epstein werd 23 juli echter ook al met verwondingen aan zijn nek aangetroffen in zijn cel. Hij kwam toen in het kader van zelfmoordpreventie onder verscherpt toezicht te staan.



Die verscherpte maatregelen zijn na zes dagen weer ingetrokken, blijkt uit een brief van drie kantjes die assistent-openbaar aanklager Stephen Boyd aan de commissie richtte. “Meneer Epsteins zelfmoordtoezicht werd ingetrokken na een evaluatie door een psycholoog, die vaststelde dat zulk toezicht niet langer noodzakelijk was”, schrijft Boyd.

Het verzoek om Epsteins toezicht op te heffen zou, zo meldt The Wall Street Journal, eind juli gedaan zijn door zijn advocaten. De verdachte had de dag ervoor een bespreking van zo’n 12 uur met zijn raadslieden, waarna het verzoek de dag erna werd ingediend. Het toezicht werd afgeschaald naar ‘speciale observatie status’, wat inhoudt dat er niet elke 15 minuten wordt gecontroleerd, maar elk halfuur. Ook had Epstein met een andere gevangene op cel moeten zitten. Die procedures werd evenwel niet gevolgd.

Onregelmatigheden

In de nasleep van Epsteins dood gaf minister van Justitie William Barr aan dat er ‘grote onregelmatigheden’ in de New Yorkse gevangenis plaatsvonden. De instelling wordt gerund door het federale gevangenisbureau, dat valt onder het gezag van de minister van Justitie. Barr stuurde de federale gevangenisdirecteur de laan uit en schorste twee verantwoordelijke bewaarders.



Miljardair Epstein, die veel machtige politici persoonlijk kende, zou tientallen minderjarige meisjes hebben misbruikt. Zijn dood leidde daarom direct tot complottheorieën. President Donald Trump kreeg kritiek nadat hij een bericht op Twitter had geretweet waarin oud-president Bill Clinton verdacht werd gemaakt.