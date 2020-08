Psychologe (34) doodgeschoten door zeventiger die ze wou aanklagen voor aanranding 15-jarige mvdb

30 augustus 2020

11u18

Bron: France Bleu - Le Parisien 0 Frankrijk is in de ban van een moord waarbij een jonge psychologe in de wachtkamer van haar praktijk in de stad Annecy (Haute-Savoie) door een kogel in het hoofd het leven liet. De 75-jarige dader vluchtte weg, achternagezeten door de man van het slachtoffer. Hij en omstanders konden de zeventiger overmeesteren.

Psychologe Morgane Nauwelaers (34) stond volgens de eerste bevindingen van het onderzoek op het punt om de zeventiger aan te geven bij de gerechtelijke instanties voor zijn betrokkenheid in de aanranding van een 15-jarig meisje in de familiale sfeer.

Volgens informatie van radiozender France Bleu trok de man woensdagvoormiddag omstreeks 11 uur naar de praktijk om Nauwelaers schrik aan te jagen. Hij zou hebben geëist dat ze elk papieren of computerdocument dat hem in verband bracht met de zaak diende te verwijderen. Een jachtgeweer waar hij de loop deels van had afgezaagd, verstopte hij in een meegebrachte tas, schrijft Le Parisien. De zeventiger zou het schot in paniek hebben afgevuurd. De psychologe kreeg een kogel in het hoofd en overleed uren later in het ziekenhuis.

De oudere dader vluchtte weg en werd achternagezeten door de man van het slachtoffer, eveneens een psycholoog. Hij en omstanders konden hem tegenhouden toen die op het punt stond om met zijn auto te vertrekken vanaf een betaalparking in de buurt. De man wiens naam nog niet is bekendgemaakt, zit in voorlopige hechtenis en is vrijdag aangeklaagd voor moord.

De omgebrachte psychologe laat een kind van achttien maanden achter en haar man. Ze runde samen met hem de duopraktijk.



