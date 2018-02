Protocol zorgt voor hoofdbrekens in Zuid-Korea: zal Mike Pence op een paar meter van Kim Jong-uns zus zitten? Zuid-Koreaanse president luncht met zus Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un TT

08 februari 2018

10u07

Bron: ANP, Belga 0 Morgen vindt in het Zuid-Koreaanse PyeongChang de openingsceremonie plaats van de Olympische Winterspelen. En die beloven voor een vreemd moment te zullen zorgen. Verwacht wordt dat de Amerikaanse vicepresident Mike Pence maar op enkel meters zal zitten van Kim Yo-jong , zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.



Bovendien zal Pence vergezeld zijn door Otto Warmbier, de vader van de Amerikaanse student die vorig jaar in Noord-Korea werd opgesloten, er zwaar ziek werd in onduidelijke omstandigheden enkele dagen na zijn vrijlating in de VS overleed. Dat Pence en Warmbier niet ver van Kim Yo-jong zullen zitten, die aan het hoofd staat van het Noord-Koreaanse ministerie van Propaganda, zorgt bij de Zuid-Koreanen voor "protocollaire hoofdbrekens".

Kim Yo-jong staat bijvoorbeeld op een zwarte lijst van Noord-Koreanen die bij Amerikaanse sancties tegen Pyongyang horen. Ook de voorzitter van het Noord-Koreaanse Nationale Sport Begeleidingscomité, Choe Hwi, staat sinds begin juni op een zwarte lijst van de VN en mag niet op reis.

Maar de sanctiecommissie heeft laten weten dat er bijvoorbeeld voor Chloe Hwi geen probleem voor zijn reis naar de spelen is, als er voor 21.00 uur Belgische tijd geen bewaren zijn gemaakt door de Veiligheidsraad van de VN.

Ontmoeting met Zuid-Koreaanse president

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zal in de marge van de Olympische Winterspelen in ook een Noord-Koreaanse degelatie ontmoeten, zo heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op gezag van het presidentiële kabinet gemeld. Kim Yo-jong zal deel uitmaken van de delegatie.

De ontmoeting en lunch met de Noord-Koreaanse delegatie op de Spelen is voor zaterdag gepland. Waar ze zal doorgaan, is niet meegedeeld. Kim Yo-jong is de eerste uit de familie of dynastie die sinds 1949 over Noord-Korea heerst, die het Zuid-Korea van na de Koreaanse oorlog (1950-1953) bezoekt.

Parade

Een dag voor de opening van de Spelen is in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyonyang een militaire parade aan de gang om de oprichting van het leger 70 jaar geleden te vieren. Ze was niet rechtstreeks op televisie te volgen. Dat gaf de indruk enkel voor binnenlandse propaganda te dienen, en niet de zuidelijke buur voor het hoofd te willen stoten.

De Noord-Koreaanse deelname aan de Olympische Winterspelen heeft geleid tot ontspanning in de gespannen relaties van het geïsoleerde stalinistisch geregeerde Noord-Korea met onder meer het zuiden. Om aan de spelen mee te kunnen doen, worden er voor Noord-Korea uitzonderingen gemaakt op VN-sancties die zijn uitgevaardigd omdat dat land nucleaire wapens maakt.