Protestleider Joshua Wong gearresteerd in Hongkong

30 augustus 2019

06u27

Bron: ANP 0 De autoriteiten in Hongkong hebben drie prominente activisten gearresteerd, onder wie Joshua Wong. Dat meldt de politieke partij waar hij medeoprichter van is.

Wong werd aangehouden op weg naar de metro. De politie heeft de arrestatie nog niet bevestigd.

In een ander deel van de stad werd Agnes Chow gearresteerd. Zij geeft samen met Wong leiding aan de partij Demosistō die pleit voor een autonomer Hongkong. Donderdag werd al bekend dat Andy Chan, ook een politieke activist, is opgepakt. Chan is de leider van de verboden Hong Kong National Party, die ook streeft naar onafhankelijkheid.

Het is niet de eerste keer dat Wong wordt aangehouden. In juni kwam de activist vrij, nadat hij twee maanden had vastgezeten voor zijn rol bij de Occupy Central-demonstratie in Hongkong in 2014. Samen met negentien andere demonstranten kreeg Wong een celstraf vanwege het negeren van een gerechtelijk bevel.

De arrestatie van Wong komt als Hongkong zijn dertiende opeenvolgende weekend ingaat met protesten. Netflix heeft in 2017 een documentaire uitgebracht over Wong met als titel Joshua: Teenager vs. Superpower.

