Protesten tegen Trumps antimigratiebeleid op Martin Luther King Day LB

07u08 0 AP, PN Vandaag is Martin Luther King Day in de VS. Vandaag is Martin Luther King Day in de Verenigde Staten. De derde maandag van januari is een feestdag ter ere van de vermoorde dominee en burgerrechtenleider. Die valt vandaag, bijna 50 jaar na zijn dood, op de verjaardag van King. Onder meer in New York wordt vandaag geprotesteerd tegen president Trumps antimigratiebeleid. Met zijn recente uitspraak over 'shithole countries', landen waar de Afro-Amerikanen oorspronkelijk vandaan komen, wordt de aandacht gevestigd op een racistische president die een zwarte president opvolgde.

"Als we niets ondernemen, gaat ons land achteruit op het vlak van gelijke rechten voor blank en zwart", stelt burgerrechtenleider Al Sharpton in New York Daily News. "Daarom is het belangrijk dat we duidelijk maken dat we niet zullen inbinden".

Stakende vuilnismannen

Sharptons groepering National Action Network begint de feestdag met een bijeenkomst in Washington met Baxter Leach, één van de stakende vuilnismannen uit Memphis, waar King op 4 april 1968 werd vermoord. King was in Memphis om zijn steun te verlenen aan 1.300 vuilnismannen die al 64 dagen aan het staken waren nadat twee zwarte mannen waren omgekomen door een defecte vuilnispers.

In New York zullen vandaag gouverneur Cuomo en burgemeester de Blasio het woord nemen, samen met een hele reeks verkozenen. "De machthebbers moeten rekenschap afleggen, daarom is het belangrijk dat onze verkozenen het racisme van Trump aanpakken en zich inzetten voor raciale en klassengelijkheid". Om drie uur vannamiddag wordt op Times Square betoogd tegen Trumps uitspraken over migranten.

"Strontlanden"

Trump veegde tijdens een meeting in het Oval Office vorige donderdag beschermingsmaatregelen van tafel voor migranten afkomstig uit wat hij "strontlanden" in het Caribisch gebied en Afrika noemde .

"We hebben via Twitter en andere kanalen zoveel dingen gehoord van hem die buitengewoon verontrustend zijn voor de mensheid", zo reageerde de dochter van King Bernice vrijdag op Facebook. Ze sprak de hoop uit dat Trump vandaag "zal proberen niets negatiefs of beledigends te tweeten".

"De president zou zijn Twitteraccount op deze feestdag beter gebruiken om de geest, het hart en de erfenis van dokter King te respecteren door positieve en verheffende zaken te tweeten", zei ze voorts.

"Ik ben geen racist. Ik ben de minst racistische persoon die jullie ooit zullen interviewen”, zei Trump gisterenavond tegen reporters, en hij ontkende andermaal dat hij denigrerende taal gebruikte.