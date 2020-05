Protesten tegen politiegeweld in de VS, hoofdkantoor CNN bestormd RL

30 mei 2020

04u21

Bron: CNN, Belga, ANP

Duizenden mensen zijn vrijdagavond in verschillende steden in de Verenigde Staten de straat opgegaan om te demonstreren tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Enkele honderden manifestanten togen zelfs naar het Witte Huis. In Atlanta werd het hoofdkantoor van CNN bestormd.

Op veel plaatsen, zoals in Washington DC, wordt vreedzaam gedemonstreerd, maar sommige protesten lopen uit de hand. Daarbij komt het tot confrontaties met de politie zoals in de stad New York en het centrum van Louisville in Kentucky. Daar werd op betogers geschoten en raakten zeven manifestanten gewond, van wie een ernstig.

Directe aanleiding van de protesten is de dood van de 46-jarige George Floyd in Minneapolis. In een video is te zien hoe de zwarte man maandag bij zijn arrestatie in ademnood raakt door een knieklem van een witte politieagent. Floyd overleed aan de gevolgen daarvan in het ziekenhuis.

Sinds de dood van Floyd zijn de raciale spanningen in de VS toegenomen. De voorbije nachten kwam het al tot gewelddadig protest in Minneapolis. Sinds vrijdagavond geldt er een avondklok in de stad. De manifestanten eisten “gerechtigheid voor George Floyd”.

Hoofdkantoor CNN bestormd

In Atlanta bestormden betogers vrijdagavond het hoofdkantoor van CNN. Na een tot dan toe vreedzaam verlopen protest, beklommen en bekladden de demonstranten het grote logo voor het pand en zwaaiden met Black Lives Matter-vlaggen. Tevens werd er glas bij de ingang vernield.

Recent arresteerde de politie van de staat Minnesota CNN-presentator Omar Jimenez met zijn medewerkers tijdens een uitzending in Minneapolis. De tv-ploeg werd aangehouden terwijl verslag werd gedaan van de rellen in de stad, meldde CNN. Ze zouden hebben geweigerd gehoor te geven aan een bevel zich te verwijderen van de plek waar ze aan het filmen waren. CNN berichtte later dat ze na korte tijd werden vrijgelaten.

Agent aangehouden

De agent die op de nek knielde van Floyd is zelf aangehouden. Justitie in het Amerikaanse Hennepin County (Minnesota) stelt dat Derek Chauvin, die al was ontslagen, verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de ongewapende man.

