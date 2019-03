Protesten tegen Australische senator die ‘eiertikker’ sloeg, tiener krijgt massaal steun (en al huwelijksaanzoek) LH

19 maart 2019

18u45

Bron: The Daily Mail 0 In de Australische stad Melbourne hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de omstreden senator Fraser Anning en zijn ontslag geëist. Enkele demonstranten droegen ook borden mee waarmee ze hun steun betuigen aan de 17-jarige William Connolly, die zaterdag een ei op het hoofd van Anning stuk gooide.

De senator kwam vrijdag onder vuur te liggen toen hij suggereerde dat de dodelijke aanslag in Christchurch, waarbij 50 doden vielen, een gevolg is van het immigratiebeleid in Nieuw-Zeeland. Wiliam Connoly sloeg zaterdag een ei stuk op zijn hoofd toen de senator de islam “het religieuze equivalent van fascisme” noemde. De senator reageerde meteen door uit te halen naar de jongen.

Connoly is inmiddels een beroemdheid op het internet geworden. Veel bands bieden hem ‘levenslang’ gratis tickets voor concerten aan. Een crowdfundactie voor de jongen heeft al bijna 50.000 dollar opgeleverd. De jongen wil het geld aan de nabestaanden van de aanslag geven. Een online petitie om Fraser Anning “uit het parlement te halen” heeft inmiddels al meer dan 1,3 miljoen handtekeningen opgeleverd.

Aan de State Library in Melbourne kwamen vandaag duizenden demonstranten samen. “We treuren en rouwen om de slachtoffers, maar we moeten ook samenkomen om een beweging op te bouwen die de groei van racisme en extreemrechts kan tegengaan”, aldus de organisatoren.

Opvallend waren de borden die enkele demonstranten meedroegen waarmee ze de ‘eiergooier’ steunden. “Ik zal met eierjongen trouwen”, stond er op een te lezen. “Eierjongens veranderen in eiermannen als ze opkomen voor raciale gerechtigheid”, schreef een andere betoger.