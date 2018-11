Protesten na vrijspraak van ter dood veroordeelde christen in Pakistan TTR

01 november 2018

08u54

Bron: ANP 7 Betogers hebben voor de tweede dag op rij wegen geblokkeerd in Pakistan. Ze zijn woest omdat de christelijke Asia Bibi door het hooggerechtshof is vrijgesproken van godslastering. Premier Imran Khan heeft de demonstranten gewaarschuwd niet te ver te gaan.

Bibi zat ongeveer acht jaar in de dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren. Het hooggerechtshof oordeelde gisteren dat ze moet worden vrijgelaten. Dat leidde tot verdeeldheid in de Pakistaanse samenleving. De radicale islamitische TLP-partij heeft haar aanhang gemobiliseerd om te protesten tegen de uitspraak.

Groepen betogers blokkeerden vandaag opnieuw wegen in grote steden als Lahore als Karachi. Premier Khan stelde gisterenavond in een toespraak op televisie dat zijn regering zal optreden tegen langdurige blokkades. “Ik roep jullie op de staat niet te dwingen in actie te komen”, waarschuwde hij de betogers.