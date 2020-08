Protesten in Wit-Rusland eisen tweede dode IB

13 augustus 2020

02u12

Bron: Belga 0 Bij de protesten in Wit-Rusland is een tweede dode gevallen. Dat hebben de Wit-Russische autoriteiten woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een 25-jarige jongeman die zondag tijdens een "niet-toegestane manifestatie" tegen de herverkiezing van president Aleksander Loekasjenko werd opgepakt en nadien in een ziekenhuis in de stad Gomel overleed.

Wanneer de man precies overleed is niet duidelijk, maar er werd wel meegegeven dat de gezondheid van de twintiger "plots achteruit" ging terwijl in detentie zat. Volgens de moeder van het slachtoffer zou de jongeman niet deelgenomen hebben aan de manifestatie, maar was hij op weg naar zijn vriendin, meldt Radio Libert.

Intussen is gisterenavond ondanks massaal politiegeweld in heel wat steden in Wit-Rusland voor de vierde avond op rij geprotesteerd tegen de volgens de manifestanten frauduleuze presidentsverkiezingen. Het centrum van de hoofdstad Minsk werd door de politie nagenoeg helemaal afgesloten. Zo zijn de metrostations dicht en is alle verkeer verboden. De politie is massaal aanwezig op de belangrijkste assen van de stad, die er verder maar verlaten bij liggen.

Nobelprijswinnares roept Loekasjenko op te vertrekken

De Wit-Russische schrijver en Nobelwinnares Svetlana Aleksijevits beschuldigde de president er woensdag van het land in de afgrond te storten en riep hem op om af te treden. "Vertrek, voor het te laat is, voor je de mensen in een vreselijke afgrond stort, in de afgrond van een burgeroorlog! Vertrek! ", klonk het bij monde van Aleksijevits. "Je bent alleen maar geïnteresseerd in macht en dat verlangen zal eindigen met bloedvergieten", voorspelde de schrijver, die de Wit-Russische regering tot slot verweet "een oorlog tegen haar volk" te zijn begonnen.

