Protesten in Spanje nadat 'Wolvenroedel' wordt vrijgesproken van verkrachting

26 april 2018

17u56

Bron: Reuters, BBC 0 Een Spaans gerechtshof heeft vandaag vijf mannen vrijgesproken van de groepsverkrachting van een achttienjarige vrouw tijdens de San Fermínfeesten in de Spaanse stad Pamplona in 2016. De daders maakten ook video-opnames van het gebeuren. Het vijftal werd wel veroordeeld voor seksueel misbruik. De uitspraak valt niet in goede aarde bij het publiek. Betogers die zich voor het gerechtsgebouw hebben verzameld, scanderen "het is geen misbruik, het is verkrachting". De politie probeert het protest onder controle te houden. Vanavond zijn in heel Spanje betogingen gepland.

De zaak rond de "Wolvenroedel", zoals de vijf beschuldigden genoemd worden, zorgt al enige tijd voor verhitte gemoederen in Spanje, nadat de meldingen van seksueel geweld op het jaarlijkse festival in Pamplona toenamen en omwille van de slechte behandeling van vrouwen in het algemeen.

Negen jaar cel

Na een vijf maanden durend proces dat werd gevoerd achter gesloten deuren om de identiteit van het slachtoffer te beschermen, las de rechter in Navarra vandaag de strafmaat voor.

De vijf mannen, waaronder een voormalige politieagent en een ex-militair, alsook het slachtoffer, waren niet aanwezig toen de rechter de uitspraak voorlas. De Wolvenroedel zit al sinds juli 2016 in de cel.

De openbare aanklager had voor alle beklaagden - allemaal mannen van eind de twintig uit Sevilla - meer dan twintig jaar cel gevorderd. In de plaats daarvan kregen ze uiteindelijk negen jaar cel. De rechter veroordeelde het vijftal ook tot de betaling van 50.000 euro compensatie aan het slachtoffer.

Zowel het slachtoffer als de beklaagden hebben al verklaard in beroep te gaan tegen de beslissing.

Seksueel misbruik vs. verkrachting

Volgens de Spaanse wet verschilt seksueel misbruik van verkrachting omdat er geen geweld of intimidatie bij komt kijken. In Spanje wordt er van seksueel misbruik gesproken wanneer er seksueel contact is tussen minderjarige partners en met mensen die niet in staat zijn om toestemming tot seks te geven, zoals zwaar gehandicapte personen of mensen die onder invloed zijn van drugs of alcohol.

Protest

In Spaanse steden over het hele land zijn vanavond betogingen gepland tegen de uitspraak.

"Als vijf mannen die een meisje omringen geen agressie is, dan moet de vraag zijn wat er mis is met onze strafwet", verklaarde voormalig staatssecretaris voor Gelijkheid Soledad Murillo in de krant El País.

Ook de nationale politie van Spanje betuigde zijn steun voor het slachtoffer: "Nee is nee - we steunen je", tweette de politie.

De nationale overheid van Navarra, waar de San Fermínfeesten plaatsvinden, zal in beroep gaan tegen de beslissing, zo verklaarde een woordvoerster van het lokale bewind aan Spaanse media.

De Wolvenroedel

De vrouw uit Madrid werd tijdens het negen dagen durende San Fermín-festival op een ochtend verkracht in de lobby van een gebouw. Ze werd huilend aangetroffen door twee mensen die de politie belden. De vrouw verklaarde verkracht te zijn en kon een beschrijving geven van de daders, die later gearresteerd werden.

Uit een politierapport blijkt dat de mannen - die deel uitmaakten van een Whatsappgroepje dat ze 'La Manada' (De Wolvenroedel) noemden - de vrouw omringden, haar kleren afnemen en vervolgens onbeschermde seks met haar hadden.

Het slachtoffer vertelde tijdens het proces dat ze psychologische begeleiding kreeg om met het trauma om te gaan.

Videobeelden

Sommige betrokkenen filmden de verkrachting met hun gsm's: in totaal waren er zeven video's, goed voor 96 seconden beeldmateriaal. Een van de mannen postte berichten in het Whatsappgroepje waarin hij vrolijk deed over wat ze gedaan hadden en hij beloofde de filmpjes te delen.

Volgens het politierapport behield het slachtoffer een "passieve of neutrale" houding tijdens het hele gebeuren en hield ze haar ogen de hele tijd gesloten.

De beelden die de mannen maakten, werden tijdens het proces gebruikt als bewijs. Volgens de verdediging ging het om seks met wederzijdse instemming.

Sommige daders werden ook gezien in een andere video waarop ze schijnbaar een andere bewusteloze vrouw misbruikten.