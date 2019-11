Protesten in Iran wegens stijgende benzineprijzen: één dode ES

16 november 2019

12u48

Bron: Belga, EPA 0 In verschillende Iraanse steden zijn gisterenavond mensen op straat gekomen om te betogen, zo is meegedeeld door het officiële Iraanse nieuwsagentschap Irna. Het protest kwam er nadat de regering onverwachts had aangekondigd dat de benzineprijzen tot 50 procent verhoogd zouden worden. Eén van de manifestanten is overleden.

Vooral in de zuidelijke stad Sirhan was het protest hevig. "Manifestanten hebben een benzinedepot in de stad aangevallen en hebben geprobeerd het in brand te steken", meldt Irna. De politie kon uiteindelijk verhinderen dat er brand ontstond.

Isna, een ander Iraans nieuwsagentschap, meldt dat bij het protest in Sirhan één dode is gevallen. Er kon niets worden meegedeeld over de oorzaak van het overlijden. Mohammad Mahmoudabadi, de interim-gouverneur van Sirhan, maakt in zijn verklaring aan Isna ook melding van gewonde burgers en dringt er bij de veiligheidsdiensten op aan "niet te schieten" op de manifestanten. "Ze hebben enkel toelating om (in de lucht) te schieten bij wijze van waarschuwing, wat ze ook gedaan hebben.”

Daarnaast vonden er nog betogingen plaats in de steden Mashhad, Ahvaz, Shiraz, Bandar Abbas, Birjand, Koramsjar en Abadan. De manifestanten blokkeerden enkele wegen, maar tegen middernacht waren de betogingen weer afgelopen.

“Economische crisis”

“De Iraanse regering verhoogde de benzineprijzen met 50 procent”, meldt het persagentschap EPA. Een maandelijks rantsoen voor elk voertuig werd vastgesteld op 60 liter, waarbij er 15.000 Iraanse Rial (IRR) per liter moet worden neergelegd (ongeveer 0,32 euro). Wanneer Iraniërs extra brandstof willen kopen, verdubbelt de prijs per liter: 30.000 IRR per liter.

De Iraanse regering kondigde gisteren de verhoging van benzineprijzen en het rantsoeneren van benzine aan wegens de aanhoudende economische crisis. Op die manier wil Iran naar eigen zeggen middelen opzij zetten om de sociale uitkeringen te financieren.