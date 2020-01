Protesten in India om “discriminerende” burgerschapswet gaan door, regering krijgt vier weken om te reageren YV

22 januari 2020

12u48

Bron: Belga, Al Jazeera 0 Het hooggerechtshof In India heeft woensdag de regering vier weken gegeven om de bezwaarschriften te beantwoorden die zijn ingediend tegen de nieuwe burgerschapswet. Tegenstanders vinden de wet discriminerend omdat de wet alleen geldt voor niet-moslims. Premier Narendra Modi moet de wet nu beter uitleggen. Sinds de goedkeuring van de wet in december houden protesten aan.

De omstreden burgerschapswet ging op 10 januari van kracht. De wet maakt het makkelijker voor bepaalde religieuze minderheden om staatsburger te worden. De wet geldt onder meer voor hindoes, sikhs, boeddhisten, Jains, Parsi en christenen uit Pakistan, Afghanistan of Bangladesh. Iemand die tot een van die religieuze minderheden behoort, hoeft nu nog maar zes jaar in India te wonen of te werken in plaats van elf jaar, om in aanmerking te komen voor het Indiase staatsburgerschap. Daarnaast zullen ze volgens de wet niet gezien worden als illegale migranten.

Gevluchte moslims uit de drie landen komen niet in aanmerking voor de wet. India ziet hen niet als een onderdrukte minderheid omdat moslims in Pakistan, Afghanistan en Bangladesh een meerderheid vormen.

Zwaar protest

Meteen nadat het parlement de wet goedkeurde in december volgde een golf van protest. Volgens tegenstanders gaat de wet in tegen de seculiere grondwet en discrimineert het moslims omdat religie een basis wordt om burgerschap toe te kennen. Het is de eerste keer dat India religie gebruikt als criteria om beschouwd te worden als vluchteling. Ali Khan Mahmudabad, een woordvoerder van een lokale partij zegt dat de wet “ingaat tegen de Indische grondwet die iedereen gelijk ziet.” Vooral vrouwen kwamen op straat om te betogen tegen de nieuwe wet. Zij zijn het meest kwetsbaar voor de wet, zeggen ze.

De regering houdt voet bij stuk dat de wet nodig is om minderheden te helpen die worden vervolgd in landen met een moslimmeerderheid. In India zelf is het overgrote deel van de bevolking hindoe en slechts een minderheid moslim. Tegenstanders menen dat de wet moslims in het land zal marginaliseren. In de Zuid-Indiase stad Chennai kwamen eind december meer dan 100.000 mensen op straat, zegt een woordvoerder van de regionale partij DMK.

Zaak in hooggerechtshof

In totaal dienden politieke partijen en middenveldorganisaties meer dan 140 bezwaarschriften in bij het hooggerechtshof. Drie rechters van het hof bogen zich vandaag voor het eerst over de zaak. Het panel besliste dat de regering binnen de vier weken een antwoord moet formuleren op de bezwaarschriften. Daarnaast legde het vast dat vijf rechters zich over de zaak zullen ontfermen. In afwachting van de uitspraak van het hooggerechtshof blijft de wet van kracht.