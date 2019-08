Protesten in Hongkong gaan verder: actievoerders hopen morgen op 1 miljoen demonstranten SVM

17 augustus 2019

11u35

Bron: Belga 1 In Hongkong wordt voor het elfde weekend op rij gemanifesteerd voor meer democratische hervormingen. De acties die onder een gutsende regen plaatsvinden, verlopen voorlopig vreedzaam. Het zwaartepunt wordt morgen verwacht. Dan hopen de organisatoren van de protesten 1 miljoen mensen op de been te krijgen.

De protesten in de voormalige Britse kroonkolonie begonnen uit onvrede met een voorstel om de uitlevering van verdachte misdadigers aan China te vergemakkelijken. Na meer dan twee maanden van aanhoudende manifestaties is de protestbeweging uitgegroeid tot een roep om meer democratie. De voormalige Britse kolonie Hongkong maakt sinds 1997 weer deel uit van China, maar heeft nog steeds gedeeltelijke autonomie. Heel wat inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds verder inperkt.

Dinsdag kwam het nog tot geweld op de luchthaven van Hongkong, maar de voorbije dagen bleef het rustig. Vandaag gaan de acties verder. Volgens de krant South China Morning Post gaf de politie toestemming voor drie manifestaties. Aan een eerste actie namen duizenden leerkrachten deel die hun steun willen betuigen aan de hoofdzakelijk jonge actievoerders. Het wordt uitkijken of de andere manifestaties even vreedzaam verlopen.

Verbod meermaals in de wind geslagen

Het Hongkongse parlementslid Claudia Mo, dat mee ijvert voor democratische hervormingen, hoopt dat er morgen minstens 1 miljoen mensen de straat opkomen. De politie zette het licht op groen voor een bijeenkomst in een groot park, maar weigert voorlopig een nieuwe manifestatie in de straten van Hongkong. Dit verbod werd de voorbije weken meermaals in de wind geslagen, waarna het telkens tot rellen kwam tussen boze manifestanten en de politie.

Het is ook uitkijken of China laat begaan. De voorbije week werd duidelijk dat Chinese troepen zich verzameld hebben in en rond een groot stadion in Shenzhen, een metropool die vlakbij de grens met Hongkong ligt.

Meer over Hongkong

China