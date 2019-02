Protesten in Haïti eisen nieuwe dode

14 februari 2019

Bij de gewelddadige protesten op Haïti is vandaag opnieuw een dodelijk slachtoffer gevallen. Een jongeman werd gedood bij het presidentieel paleis in Port-au-Prince. De toegang wordt er geblokkeerd door de ordediensten, die traangas inzetten. Elders in de hoofdstad werd ook een Haïtiaanse journalist door een kogel geraakt in de arm tijdens een schietpartij tussen politie en betogers.