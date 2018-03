Protestactie nadat agenten 20 schoten afvuren op zwarte jongeman in tuin: 'wapen' in zijn hand bleek iPhone LB

22 maart 2018

23u07

Bron: Washington Post 0 Voor het gemeentehuis van het Californische Sacramento zijn actievoerders vanavond samengekomen om te protesteren tegen agenten die een zwarte jongeman doodschoten. De 22-jarige Stephon Clark werd zondagavond doodgeschoten in de tuin van zijn grootouders, bij wie hij logeerde.

De twee agenten riepen dat hij een wapen in de hand had vlak voordat ze hem met twintig kogels doodschoten, zo blijkt uit camerabeelden van de interventie die door de politie werden vrijgegeven. Het bleek om een iPhone te gaan.

Black Lives Matter, de organisatie die in de VS politiegeweld tegen zwarten aanklaagt, organiseerde de protestactie.

Beelden van de politiecamera's en van een overvliegende helikopter tonen niet duidelijk wat Clark deed vlak voor de politie het vuur opende.

De politie verklaarde dat ze ter plaatse waren gekomen na meldingen van een man die in verschillende voertuigen en in een huis had ingebroken. Nog volgens de politie zagen agenten in de helikopter hoe Clark de glazen deur van een buur brak voordat hij over een hek sprong. De vermeende inbraak is op de video die vanuit de helikopter werd genomen niet te zien.

Op de beelden van de bodycamera van de agenten is naast het levenloze lichaam van de man enkel een iPhone te zien. De schietpartij doet vragen rijzen bij de familie van de jongeman. Zijn verloofde verklaarde dat hij de vader is van haar twee zonen, 1 en 3 jaar oud. Black Lives Matter Sacramento spreekt van een politiemoord en eist antwoorden.

De agenten waren respectievelijk twee en vier jaar in dienst, ze hadden beide al vier jaar eerdere ervaring bij andere politiediensten. De twee werden op betaald verlof gezet.

"Op basis van enkel de video's kan ik niet oordelen over de beslissing die onze agenten in een fractie van een seconde hebben moeten nemen", verklaarde burgemeester Darrell Steinberg. "Het onderzoek moet afgerond worden. We hebben naast de video's meer informatie nodig vooraleer we conclusies kunnen trekken".

Uit een analyse van The Washington Post bleek dat vorig jaar in de VS 987 mensen door de politie zijn gedood. Daarvan waren er 68 ongewapend. Van die ongewapende slachtoffers waren er 30 blank, 20 waren zwart en 13 waren Hispanic, wat een oververtegenwoordiging van Afro-Amerikanen onder de totale Amerikaanse bevolking aantoont. De vijf resterende slachtoffers waren van een onbekend of ander ras.