Protest tegen regering Irak kostte al bijna 550 mensenlevens

07 februari 2020

18u23

Bron: ANP Buitenland Ruim 540 Irakezen zijn om het leven gekomen tijdens de anti-regeringsprotesten van de afgelopen maanden. Het gaat volgens de Iraakse Mensenrechtencommissie vooral om demonstranten en activisten, maar ook om zeventien leden van de veiligheidstroepen.

Irakezen demonstreren al maanden tegen de corruptie en de politieke elite in hun land. Dat leidde herhaaldelijk tot harde botsingen met veiligheidstroepen. Veel slachtoffers zouden zijn overleden aan schotwonden of nadat ze waren geraakt door traangasgranaten. De commissie meldt dat alleen in hoofdstad Bagdad al 276 doden zijn gevallen.

De Mensenrechtencommissie heeft eerder geklaagd dat de autoriteiten weigeren informatie te verstrekken over doden, gewonden en arrestaties. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigde begin oktober nog dat een eerste betoger was doodgeschoten, maar kwam daarna niet meer met nieuwe gegevens.

