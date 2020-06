Protest tegen politiegeweld breidt uit buiten de VS: wereldwijd tienduizenden mensen op straat JTO

06 juni 2020

14u12

Bron: Belga 3 Over de hele wereld komen mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over raciale ongelijkheid en politiegeweld. Aanleiding is de dood van George Floyd, die bijna twee weken geleden stierf tijdens een geweldaddige politie-interventie in de Verenigde Staten. Floyds dood bracht niet alleen in de VS, maar ook elders in de wereld protestbewegingen tegen racisme en politiegeweld op de been: onder andere in Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en ons land werd actie gevoerd.

In heel Australië kwamen tienduizenden mensen op straat. De betogers in Sydney droegen spandoeken mee met daarop “I can't breathe”, een verwijzing naar de laatste woorden van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij werd op 25 mei in Minneapolis omgebracht door verstikking door een blanke politieagent.

De organisatoren van de betogingen in Australië wilden daarnaast ook het hoge aantal Aboriginals dat wordt opgesloten hekelen. De voorbije 30 jaar kwamen meer dan 400 Aboriginals om tijdens hun opsluiting.

In Melbourne, waar 5.000 mensen op straat kwamen, riskeerden ze boetes als er onvoldoende afstand was tussen de betogers. In Brisbane betoogden volgens de politie meer dan 10.000 mensen.

(lees verder onder de foto’s)

Protest in Parijs

In Parijs geldt er technisch gezien een verbod op bijeenkomsten van meer dan tien personen, maar dat kon een betoging niet tegenhouden. Ondanks het verbod kwamen toch een duizendtal betogers deze namiddag bijeen aan de Amerikaanse ambassade in Parijs ter nagedachtenis van George Floyd. De ordediensten zijn massaal ter plaatse aan de Place de la Concorde in Parijs, waar de ambassade gelegen is. Ook in andere Franse steden is er vandaag Black Lives Matter-protest.

Dinsdag vond in Parijs al een betoging plaats van zeker 20.000 mensen. Zij kwamen op straat om de familie van Adama Traoré te steunen, een jonge zwarte man die in 2016 overleed in een Parijse politiecel, kort na zijn arrestatie.

(lees verder onder de foto’s)

Betogingen in Londen

Ook in Londen komen vandaag duizenden mensen op straat om te betogen tegen racisme. Daarmee negeren ook de Britse manifestanten het officieel advies om massabijeenkomsten te vermijden wegens de coronapandemie. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel had nochtans aangegeven dat dit “voor ieders veiligheid was”.

De demonstranten zijn samengekomen op het Londen Parliament Square en er staan bijeenkomsten gepland over het hele Verenigd Koninkrijk.

Politiecommissaris Dame Cressida Dick zegt dat de protesten “onwettig” zijn en de burgemeester van Manchester, Andy Burnham, waarschuwt dat deze massabijeenkomsten een “hoog risico” vormen om het coronavirus te doen opflakkeren.

(lees verder onder de foto’s)

Ook in ons land wordt er betoogd

In Luik zijn deze middag zowat 700 mensen opgedaagd om hun steun te betuigen aan George Floyd.

Sinds 14 uur komen de betogers samen in de buurt van het treinstation van Luik-Guillemins. Rond 15.30 uur is een groep van 250 personen richting het Sint-Lambertusplein gegaan, waar ze knielden voor het justitiepaleis.

De manifestatie kreeg geen formele toelating van het stadsbestuur want massabijeenkomsten zijn volgens de regels om het coronavirus in te dijken nog altijd verboden. Maar alles verloopt tot nog toe rustig en de autoriteiten laten begaan. Voorlopig is er geen enkele PV opgesteld.