Protest tegen migranten loopt uit de hand in Dover redactie

05 september 2020

20u49

Bron: DPA 4 Bij een demonstratie tegen migranten in het zuid-Engelse Dover is het zaterdag tot een confrontatie gekomen tussen manifestanten en de politie. Minstens negen manifestanten werden opgepakt.

Zowat 100 manifestanten kwamen zaterdag samen in de Engelse kuststad. Ze zongen patriottische liederen en droegen daarbij maskers met daarop de Union Jack, de vlag van het Verenigd Koninkrijk. e zongen patriottistische liederen, zoals ‘England till I die’ en ‘Rule, Britannia!’ De manifestanten legden ook het verkeer op een drukke snelweg voor meer dan een uur stil.

Meer en meer migranten proberen het Kanaal over te steken en proberen via Calais in Frankrijk het Britse Dover te bereiken. Woensdag nog probeerden 400 migranten het Kanaal over te steken, het grootste aantal op één dag.

Het Kanaal oversteken in kleine bootjes is niet zonder gevaar want het Kanaal wordt druk bevaren door grote schepen. Volgens de Britse autoriteiten is de toename van het aantal oversteekpogingen te verklaren door het goede weer, de coronapandemie en de veranderde manier van controleren in Calais.

Eerder op de dag verzamelden zich demonstranten die zich juist solidair verklaarden met de migranten en hen een hart onder de riem wilden steken. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd door de humanitaire organisatie Freedom From Torture met licht op de krijtrotsen de tekst ‘Stijg boven angst uit. Vluchtelingen welkom’ geschenen.