Protest tegen migranten die overgebracht worden naar Griekse vasteland

03 november 2019

In het noorden van Griekenland is vandaag geprotesteerd tegen de overbrenging van migranten uit de overbevolkte kampen op de eilanden in de Egeïsche Zee naar het vasteland. Op vijf Griekse eilanden leven momenteel ruim 34.000 migranten, terwijl er theoretisch plaats is voor maar 6.300 mensen.