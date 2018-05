Protest tegen Franse ondersteuning van Belgische kerncentrales tijdens bezoek van Macron in Aken ADN

10 mei 2018

16u10

Bron: ANP 1 Ruim 1.500 deels Nederlandse actievoerders hebben vandaag gedemonstreerd tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Aken. De actie was gericht tegen de ondersteuning door Frankrijk van de kerncentrales in Tihange en Doel. Ruim een kwart van de aandelen in eigenaar Engie van de Belgische kerncentrales is eigendom van de Franse staat.

De demonstranten riepen Macron in de Duitse stad dicht bij de Nederlandse grens op zich in te zetten voor het stilleggen van de "scheurtjesreactoren'' Tihange 2 en Doel 3. De actievoerders verzamelden zich op de Markt in Aken met vlaggen, spandoeken, toeters en bellen.

Macron was in Aken om de zogenoemde Karlspreis in ontvangst te nemen, een jaarlijkse onderscheiding voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de Europese eenheid. Tijdens de uitreiking van de prijs in het stadhuis maakten de demonstranten op de naburige Markt veel kabaal en riepen ze leuzen.