Protest tegen detentiecentra voor migranten houdt aan op Griekse eilanden KVE

27 februari 2020

16u22

Bron: Belga 0 Meer dan duizend inwoners van Lesbos hebben donderdag betoogd in Mytilini, de hoofdstad van het eiland, tegen een detentiecentrum voor migranten. De conservatieve regering in Athene roept op tot een dialoog, nadat het een dag eerder tot confrontaties was gekomen tussen betogers en politie.

De oproep om door te gaan met het protest gaat uit van handelaarsverenigingen op Lesbos en vakbonden die aanleunen bij de Griekse communistische partij, die het initiatief had genomen voor de betogingen. Winkels waren donderdag gesloten voor de tweede dag op rij. "Geen gesloten of open kamp op de eilanden", scandeerden de betogers tijdens de mars, die vreedzaam verliep. Op het naburige eiland Chios betoogden en staakten bewoners ook. Het was donderdag wel kalmer op de eilanden na de gewelddadige incidenten van woensdag. Toen vielen er nog meer dan zestig gewonden, vooral politiemannen en oproeragenten.

Hevige verontwaardiging

Na weken van vruchteloos onderhandelen met de lokale autoriteiten stuurde de regering maandag een schip met bouwmachines en oproerpolitie. Dat zorgde voor hevige verontwaardiging bij de eilandbewoners en bij de linkse oppositie. "De meeste oproerpolitie verliet donderdagvoormiddag de eilanden en keert terug naar het Griekse vasteland", zegt politiewoordvoerder, Thodoros Chronopoulos, donderdag. De woordvoerder van de regering, Stelios Petsas, zegt dat "de eerste fase van de graafwerkzaamheden op de werven (van de kampen in Lesbos en Chios, nvdr) rond is en dat de politie moest terugkeren".

Griekenland is sinds 2019 de belangrijkste toegangspoort in Europa voor asielzoekers. Als gevolg van de influx kondigde de conservatieve regering in november aan dat de overbevolkte, open kampen van Lesbos, Samos en Chios in de Egeïsche Zee dit jaar zouden vervangen worden door gesloten kampen. Die detentiecentra zouden elk een capaciteit van vijfduizend personen hebben en tegen 2020 operationeel zijn.

Meer dan 38.000 migranten in kampen op de eilanden

Meer dan 38.000 migranten verblijven momenteel in schrijnende omstandigheden in de huidige kampen op de eilanden Lesbos, Samos, Chios, Leros en Kos. Officieel hebben die een capaciteit voor 6.200 personen. De bewoners van de eilanden willen niet dat er nieuwe kampen gebouwd worden. Zij delen hun eilanden met de migranten sinds 2015, het begin van de vluchtelingencrisis in Europa. De inwoners willen dat de migranten overgebracht worden naar het Europese vasteland en dat er kleine registratiecentra komen, die elk een capaciteit hebben van een duizendtal personen.

"Het eiland is een immense gevangenis voor migranten geworden (...) We zijn al die jaren solidair geweest, maar de eilanden moeten ontlast worden", zei Michael Hakas (47), een werknemer van de universiteit van Mytilini, die deelnam aan de betoging donderdag.

Meer over Lesbos

Chios

Europa

Samos

Mytilini