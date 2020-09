Protest tegen coronamaatregelen groeit in Europa jv

25 september 2020

11u06

Bron: ANP/AFP 0 Marseille aanvaardt niet zomaar de “collectieve straf” om cafés en restaurants opnieuw verplicht te sluiten. Madrilenen kwamen zondag op straat om te protesteren tegen de gedeeltelijke lockdown van de Spaanse hoofdstad die vooral de armere wijken met veel migranten viseert. Nog zondag was er een protestactie in het Duitse Düsseldorf. En dan was er nog de omstreden actie #ikdoenietmeermee met enkele bekende Nederlanders, onder wie Gers Pardoel. Zij riepen op om de coronaregels niet langer te volgen. Samen met het virus zelf lijkt dus ook het protest tegen de beschermingsmaatregelen op te rukken in Europa.

Frankrijk rapporteerde donderdag 16.096 nieuwe besmettingen, voor de vierde keer in acht dagen een dagrecord. Voor het eerst sinds 8 juni liggen er bij onze zuiderburen ook weer meer dan 1.000 coronapatiënten op intensive care. De Franse premier Jean Castex reageerde met het opleggen van een sluiting van twee weken van cafés en restaurants in Marseille. Castex noemde de situatie in heel Frankrijk “erg zorgwekkend” en sprak van “een race tegen de klok”.

Het stadsbestuur en de horeca van Marseille leggen zich echter niet zomaar neer bij de beslissing om bars en eetgelegenheden vanaf zaterdag te sluiten. Ze zijn vastberaden om dat te verhinderen en zijn bereid om daarvoor naar de rechtbank te stappen. Ze hebben het over een “collectieve straf” en een “belediging” voor Marseille. “Opnieuw wordt ons grondgebied met de vinger gewezen”, klinkt het. De stad eist nu een uitstel van tien dagen. Het lokale bedrijfsleven riep de bevolking op om vandaag voor de handelsrechtbank van Marseille te komen protesteren.

Ook in Madrid zijn sinds maandag bepaalde armere woonwijken van de stad Madrid, met in totaal 850.000 inwoners, al voor een periode van twee weken in lockdown gegaan. De inwoners mogen de wijken enkel verlaten om onder meer naar het werk, naar school of naar de dokter te gaan. Zondag protesteerden duizenden mensen in de Spaanse hoofdstad tegen die gedeeltelijke lockdown. De demonstranten veroordeelden de maatregelen als oneerlijk en discriminerend. Zij droegen plakkaten waarop onder andere stond “meer dokers, meer contacttracers - geen scheiding”, “onze districten zijn geen ghetto” en “u liet ons in de steek en nu sluit u ons op”. De betogers eisten ook het ontslag van de regionale president Isabel Diaz Ayuso: “Ayuso, u bent het virus”, luidde het. Ayuso zei later in de krant El Pais dat die gedeeltelijke lockdown weinig zin had. Ze sloot niet uit dat de hele hoofdstedelijke regio met 6,6 miljoen inwoners in lockdown zou moeten gaan. Ook gisteren kwam het nog tot een confrontatie tussen de Madrileense politie en demonstranten.

Nog in het weekend kwamen enkele duizenden mensen op straat in Düsseldorf om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de Duitse overheid. Een soortgelijk protest vorige maand in Berlijn trok tienduizenden deelnemers. Onder hen waren veel rechtsextremisten, zoals groepen neonazi’s en Reichsburgers.

In Nederland waren het vooral enkele celebs - zoals zanger Gers Pardoel en influencer Famke Louise - die zich afkeerden van de coronaregels op instigatie van de omstreden actiegroep Viruswaarheid. Met de hashtag #ikdoenietmeermee uitten ze maandag op sociale media hun ongenoegen over de maatregelen in hun land. Daar kwam dan óók weer reactie op. Famke Louise, die eerder had meegedaan aan een betaalde campagne om de regels net wél te volgen, verontschuldigde zich nadien en liet weten niet meer achter de boodschap van ‘ik doe niet meer mee’ te staan’. De Nederlandse rapper slash influencer heeft meer dan een miljoen volgers op Instagram. Ook Gers Pardoel haalde zijn post om deze actie te steunen nadien weer van datzelfde platform. Nog andere bekende Nederlanders draaiden eveneens plots hun kar en deden niet meer mee met de controversiële actie. Een maat voor niks dus, maar het zegt wel iets over de coronamoeheid die er bij sommigen blijkbaar heerst.

