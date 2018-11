Protest tegen brexitakkoord neemt toe: “We willen nieuw referendum” Gunter Van Stappen

16 november 2018

06u59

Bron: VTM NIEUWS 0 In Londen hebben honderden mensen gisteravond geprotesteerd tegen het brexitakkoord. De protestanten vragen een nieuw referendum over een uitstap uit de Europese Unie. Premier Theresa May verdedigde gisteren het akkoord met hand en tand in het Lagerhuis.

De protesten werden georganiseerd door de pro-Europese beweging. Op die manier wilden ze hun ongenoegen uiten over het voorlopig brexitakkoord dat er deze week gestemd is.



“In het nationale belang”

De Britse premier Theresa May verdedigde gisteren het voorlopige brexitakkoord met de Europese Unie in het Lagerhuis, al speelde ze al vijf regeringsleden kwijt. “Dit is de beste deal die we konden onderhandelen. Het akkoord wegstemmen brengt ons helemaal terug naar af. Het bevat onderdelen waarvan velen zeiden dat dat nooit zou gebeuren”, maakte May zich sterk.

“Ik geloof uit de grond van mijn hart dat de koers die ik heb uitgestippeld de juiste is”, zo verklaarde May. Ondanks het ontslag van brexit-minister Dominic Raab en andere regeringsleden en een golf van kritiek van zowat alle politieke partijen toonde de Conservatieve premier zich vastberaden om het ontwerpakkoord voor te leggen aan het Britse parlement.

Volgens May is het ontwerpakkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie “in het nationale belang” en blijft het trouw aan de wensen van de kiezers die in juni 2016 voor de brexit stemden. Ze moest “moeilijke en oncomfortabele beslissingen” nemen, onder meer over Noord-Ierland, maar het verwerpen van het akkoord zal Groot-Brittannië in “diepe en ernstige onzekerheid” onderdompelen, waarschuwde May. Ook een nieuw referendum sloot ze uit.