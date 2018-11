Protest nadat string van tienermeisje als bewijs tegen haar wordt gebruikt in verkrachtingszaak KVE

14 november 2018

13u58

Bron: The Irish Times, The Independent, Huffington Post 0 Opschudding in de Ierse stad Cork. Daar is een 27-jarige man vrijgesproken van de verkrachting van een tienermeisje. Het feit dat het vermeende slachtoffer een string droeg, werd door de advocate van de tegenpartij tegen haar gebruikt. Die omstreden argumentatie heeft geleid tot grote consternatie en protesten.

De man - die had ontkend dat hij het 17-jarige meisje in een steegje in Cork had verkracht - werd door de jury van acht mannen en vier vrouwen onschuldig bevonden.

Of er al dan niet sprake was van wederzijdse toestemming, domineerde de zaak. Het onthutste meisje had tegen de man gezegd: “Je hebt me net verkracht.” De man van zijn kant verklaarde: “Nee, we hebben gewoon seks gehad.”

Volgens de advocate van de ondertussen vrijgesproken man gebeurde alles met wederzijdse toestemming. Ze had de jury gevraagd om de kledij van het meisje, en meer bepaald haar ondergoed, in overweging te nemen bij het oordeel. In haar afsluitende pleidooi zei Elizabeth O’Connell dat de jury moest rekening houden met het feit dat de tiener een string met kant droeg.

“Je moet in ogenschouw nemen hoe ze gekleed was. Ze droeg een string met kanten voorkant. Kan dit erop wijzen dat zij zich aangetrokken voelde tot de beklaagde en ervoor openstond om hem te ontmoeten en bij hem te zijn?”, argumenteerde ze.

Volgens de aanklager was “het meisje duidelijk over het feit dat ze niet had ingestemd”. “Ze zei dat ze nog nooit geslachtsgemeenschap had gehad.”

Noeline Blackwell, mensenrechtenadvocate die ook aan het het hoofd staat van het ‘Dublin Rape Crisis Centre’, zei dat ze niet verrast was dat de focus op het ondergoed van het vermeende slachtoffer kwam te liggen. “De verwijzing naar het ondergoed van het meisje en de mogelijke conclusie die de jury hierover diende te trekken - namelijk dat het meisje door haar kledingkeuze om seks vroeg - verbaast ons niet”, zei ze.

“Alles kan tegen de slachtoffers worden gebruikt”

Een woordvoerder van de feministische actiegroep ‘Sisters Uncut’ verklaarde aan The Independent: “Dit verbijsterende verhaal toont nog maar eens aan dat het niet klopt dat slachtoffers niets te vrezen hebben zolang ze maar de waarheid vertellen - want alles wat ze deden, zeiden of droegen kan tegen hen worden gebruikt.”

Uit solidariteit met het vermeende slachtoffer en uit woede over de uitspraak zal er vandaag worden geprotesteerd in het centrum van Cork.

