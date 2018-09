Protest na zelfmoordpoging asielzoeker in Australië Redactie

03 september 2018

11u08

Bron: Belga 2 In Australië is protest ontstaan nadat een asielzoeker verschillende keren zelfmoord probeerde te plegen. In het centrum waar de man verblijft, op ongeveer 90 kilometer van de West-Australische stad Perth, brak maandag ook brand uit. Volgens de autoriteiten is die inmiddels onder controle.

Volgens een advocaat probeerde de 22-jarige asielzoeker uit Irak zichzelf te verhangen. De man zou al twee eerdere zelfmoordpogingen ondernomen hebben. De autoriteiten bevestigden slechts dat hij naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de advocaat heeft de man dringend psychiatrische hulp nodig.

De protesten vonden plaats in een zogenaamd Immigration Detention Centre in Yongah Hill. In dergelijke faciliteiten worden buitenlanders ondergebracht die in Australië verblijven zonder geldige papieren: vluchtelingen, asielzoekers, maar ook mensen van wie het visum verlopen is.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.