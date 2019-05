Protest in Pakistan na vermoedelijke verkrachting en moord van 10-jarig meisje

tvc

22 mei 2019

15u39

Bron: Belga

2

In de Pakistaanse hoofdstad Islamabad zijn vandaag honderden mensen op straat gekomen om hun verontwaardiging te uiten over de vermoedelijke verkrachting en moord van een tienjarig meisje. Haar verminkte lichaam werd gevonden in de struiken aan de rand van de stad, nadat ze op 15 mei vermist raakte.