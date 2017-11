Protest in Pakistan beëindigd na vertrek van minister LB

Bron: ANP 0 AFP Islamisten roepen religieuze slogans tijdens een protestactie, gisteren in Islamabad. Een poging de demonstratie uiteen te drijven, resulteerde in dodelijk geweld. De islamisten die al enkele dagen actievoeren in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad beëindigen hun protestactie nadat de regering heeft ingestemd met het vertrek van de minister van Justitie. Dat heeft een woordvoerder van de groep bekendgemaakt.

Pakistaanse staats-tv PTV bevestigt het ontslag van de minister, wat de belangrijkste eis was van de islamisten. Die wilden hem weg hebben omdat hij een eed bij de verkiezingen zo heeft veranderd dat deze volgens hen leidt tot godslastering.

In het weekend raakten de islamisten slaags met de politie. Activisten staken gisteren voertuigen in brand en trokken zich daarna terug in het protestkamp dat ze al meer dan twee weken hebben ingericht op de belangrijkste uitvalsweg van de stad. Zaterdag vielen zes doden en 125 gewonden bij de gevechten tussen de politie en de islamisten.

