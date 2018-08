Protest in onderbroek tegen arrestatie van parlementslid in Venezuela LVA

16 augustus 2018

01u46

Bron: Belga 0 In Venezuela hebben oppositieleden woensdag de vrijlating geëist van parlementslid Juan Requesens. Ze trokken de straat op enkel gekleed in onderbroek.

De aanleiding voor het protest is een video die opdook na de arrestatie van Requesens en gefilmd is in El Helicoide, de gevangenis van de geheime diensten. Daarop is te zien hoe het parlementslid gedesoriënteerd is en slechts gekleed gaat in een ogenschijnlijk met uitwerpselen besmeurde onderbroek. Requesens werd opgepakt na de vermoedelijke poging tot aanslag met een drone op president Nicolás Maduro. Hij wordt beschuldigd van landverraad en poging tot moord.

"Broeder Juan - jouw strijd is onze strijd", scandeerden de betogers. "Als je een van ons in de gevangenis steekt, steek je ons allemaal in de gevangenis." Rafaele Requesens, de zus van het parlementslid, zei dat "dit volk voor niemand op de knieën gaat".

Na de vermoedelijke poging tot aanslag op 4 augustus zijn al veertien verdachten opgepakt. De oppositie eist een onafhankelijk en transparant onderzoek. Ze gaat ervan uit dat de autoritaire regering van het Zuid-Amerikaanse land de gebeurtenissen aangrijpt om de repressie tegen dissidenten te verscherpen.