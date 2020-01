Protest in Iran na bekentenis over crash Oekraïense Boeing ttr lh

11 januari 2020

19u24

Bron: belga, Reuters, The Guardian, de Volkskrant 11 Op verschillende plaatsen in hoofdstad Teheran vonden vandaag betogingen plaats nadat de autoriteiten hadden toegegeven dat het Iraanse leger het Oekraïense passagierstoestel uit de lucht heeft geschoten. President Hassan Rohani heeft aan zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelenski beloofd dat de schuldigen van de crash gestraft zullen worden. “Alle mensen die betrokken waren bij de crash worden gerechtelijk vervolgd”, benadrukte de Iraanse president zaterdag na een telefonisch onderhoud met Zelenski, aldus de persdienst van de Oekraïense president.

In het centrum van Teheran vonden volgens verschillende media vandaag meerdere betogingen plaats. Dat blijkt ook uit filmpjes op sociale media. Er zouden verschillende manifestaties geweest zijn aan enkele universiteiten en de betogers zouden het ontslag geëist hebben van Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran.

Op video’s is te zien hoe “dood aan de leugenaars" en “jullie kennen geen schaamte!” geroepen wordt. Het Iraanse persbureau Fars meldt dat foto’s van de door de VS geliquideerde generaal Soleimani werden verscheurd. Toen de duisternis viel staken de Iraniërs kaarsen aan, en legden bloemen neer. Volgens Fars waren er 700 tot 1.000 demonstranten, andere media hebben het dan weer over duizenden betogers aan de Amirkabir Universiteit.

De politie kwam tussenbeide en dreef de manifestanten uiteen die “destructieve en radicale” slogans riepen, aldus het persbureau nog.

Canadese onderzoekers geland

Een team met Canadese onderzoekers is deze avond geland in Teheran. Ze gaan er de families van de Canadese slachtoffers begeleiden. Dat kondigde de Canadese premier Justin Trudeau aan. Trudeau zei ook nog dat hij de Iraanse president Hassan Rohani via de telefoon heeft gevraagd om maatregelen te nemen zodat zo’n tragedie niet meer kan gebeuren. “Dat Iran de verantwoordelijkheid opneemt, is een belangrijke stap”, aldus Trudeau. “Maar ik heb benadrukt dat Teheran nog meer maatregelen moet nemen. We moeten duidelijkheid krijgen over de oorzaken van deze tragedie.”

Amirali Hajizadeh, de bevelhebber van de lucht- en ruimteafdeling van de Iraanse Revolutionaire Wacht, nam eerder vandaag de “volledige verantwoordelijkheid” op zich voor de crash. Volgens Hajizadeh deed de soldaat die het passagiersvliegtuig met een raket neerhaalde, dat zonder dat hij de bevestiging had kunnen krijgen van een bevel om te schieten. Oorzaak was een “telecomstoring”. De soldaat hield de Boeing voor een “kruisraket” en had “tien seconden” om te beslissen of hij al dan niet een luchtafweerraket ging afvuren, aldus de generaal.

“Spijtig genoeg vuurde de officier, wat dan tot het ongeval leidde”, zei generaal Hajizadeh. “Toen ik het vernam, wenste ik liever zelf dood te zijn in de plaats van getuige van dat ongeval.” Volgens de brigadegeneraal waren alle Iraanse strijdkrachten woensdag in opperste staat van paraatheid wegens de dreigementen van de Verenigde Staten om 52 doelwitten in Iran aan te vallen. Hij zei nog dat de “communicatiestoring” zeker geen rechtvaardiging is voor de crash en “onvergeeflijk” is.

De Oekraïense Boeing met 176 inzittenden stortte woensdag in Iran neer. Niemand overleefde de ramp.

Update #IranProtests(137):Boze Iraniërs hebben zich verzameld voor universiteit AmirKabir, onder de Hafez-brug in Teheran om te protesteren tegen t neerhalen v vlucht #PS752 & d leugens v regime.Ze scanderen tegen de oproerpolitie: Schaamteloze leugenaars!pic.twitter.com/W9rBOzkYte Bijan(@ Bijan63) link

Update #IranProtests (142): de protesten van vandaag breiden zich uit naar andere Iraanse steden. Beelden uit stad Isfahan, M-#Iran waarop de demonstranten scanderen: ‘Het regime liegt tegen je dat de vijand de VS is, de vijand is hier (regime)!pic.twitter.com/mpZbbPb43V Bijan(@ Bijan63) link