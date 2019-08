Gesponsorde inhoud Protest in Indonesië loopt uit de hand: parlementsgebouw in brand gestoken ES

19 augustus 2019

13u50

Demonstranten hebben het parlementsgebouw in Manokwari, de hoofdstad van de Indonesische provincie West-Papoea, in brand gestoken als protest tegen de arrestatie van een veertigtal Papoeaanse studenten.

De demonstranten staken het parlementsgebouw in brand en blokkeerden de straten met brandende bomen en autobanden, meldt gouverneur Mohammad Lakotani in The Guardian. Er zouden zo’n 150 demonstranten de straat opgegaan zijn.



“Zowel het stadscentrum, de markt als de haven bevinden zich vlak naast het parlementsgebouw. Alle cruciale plaatsen worden zo getroffen. De stad is zo goed als helemaal lamgelegd”, zegt Lakotani nog.

“Ondertussen is de situatie onder controle”, zegt Dedi Prasetyo, woordvoerder van de nationale politie. “We zijn volop bezig met onderhandelen.”

Eerdere arrestatie van studenten

De aanzet voor het protest is de arrestatie van 43 Papoeaanse studenten in Surabaya, Oost-Java, nadat ze een Indonesische vlag naar beneden haalden tijdens de viering van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag vorig weekend, zeggen Papoeaanse activisten in The Guardian.

De studenten werden in hun slaapzalen gearresteerd nadat de politie er traangas inzette. Tijdens de operatie zouden agenten de studenten verbaal beledigd hebben door hen “apen” te noemen, zegt activist Albert Mungguar op een persconferentie. Ook waren er toeschouwers die stenen naar het gebouw gooiden terwijl ze “Weg met Papoeanen!” en “Maak hen af!” riepen.