Protest in Finland tegen Putin-Trump top: "Fuck you both" Raluca Peca

15 juli 2018

18u55

Bron: The Guardian, Reuters 0 Ongeveer 2.500 demonstranten hebben vandaag geprotesteerd tegen de ontmoeting van Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische tegenhanger Vladimir Putin in hun land. Spandoeken luidden: "Fuck you both", "Not welcome" en "Make peace great again". Sommigen zwaaien met regenboogvlaggen in protest tegen de volgens hun homofobe wetten en houding in Rusland.

Hoewel Helsinki tijdens de koude oorlog vaak fungeerde als een cruciale brug tussen de Sovjet-Unie en de VS, zijn Finnen deze keer minder tevreden met de ontmoeting tussen de leiders van de Rusland en de VS. "Het voelt niet goed om ze hier te hebben," aldus Anna Bruun, een ambtenaar die zegt dat ze geen "grote machtspolitiek" in haar thuisstad wil.

Niet alleen mensen op straat protesteren. Laura Saarikoski, de VS-correspondent van een grote Finse krant, en een collega publiceerden zondag een open brief in de krant waarin de "geest van Helsinki" werd geprezen als een locatie die bevorderlijk was voor besprekingen, maar waaruit bleek dat de gastheren ook hun zegje zouden doen. De grootste krant van het land deed ook haar zegje over de top. Ze publiceerde Engelse en Russischtalige straatadvertenties met de boodschap: "Meneer president, welkom in het land van de persvrijheid."

Neutraal, maar niet helemaal

EU-lidstaat Finland wordt gezien als een neutrale locatie, omdat het geen lid is van de NAVO-militaire alliantie, geleid door de Verenigde. Het is een buurland van Rusland, dat meer dan een eeuw over Finland regeerde tot de bolsjewistische revolutie van 1917. Hierbij werd Finland onafhankelijk. Rusland onderhoudt nog steeds nauwe banden met Finland. Poetin heeft de laatste twee ministers-presidenten van het land ontmoet. Rusland is ook een belangrijke factor in enkel belangrijke energieprojecten in de regio, waaronder een kerncentrale en een gaspijpleiding.

Finland ziet zichzelf echt niet als neutraal. "We zien onszelf niet als neutraal tussen oost en west," zei Mika Aaltola van het Finse Instituut voor Internationale Zaken. "Sinds het einde van de koude oorlog, wil ons beleid duidelijk maken dat Finland deel uitmaakt van het westen. We hebben een samenleving gebouwd die zeer solide en verenigd is, die vanboven staat in vele rankings, om afstand te nemen van de geografische band [met Rusland]."

"Lage verwachtingen" van Trump

Trump zou vandaag in Helsinki aankomen van Schotland. Tienduizenden mensen demonstreerden tegen zijn bezoek in Londen op vrijdag en nog enkele duizenden anderen protesteerden op zaterdag in Schotland, waar hij een groot deel van het weekend al golfend doorbracht.

De twee staatshoofden zullen naar zeggen van Trump onder andere de vermindering van het aantal kernwapens en de inmenging van Rusland in de verkiezingen bespreken. De Amerikaanse president heeft ook al laten weten dat hij "lage verwachting" heeft voor de top.