Protest in Berlijn: Erdogan toont teken van Moslimbroeders tijdens omstreden staatsbezoek TTR

28 september 2018

12u40

Bron: BZ Bild, Belga, ANP 13 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is gisteren aangekomen voor een tweedaags staatsbezoek aan Duitsland. Al meteen na zijn aankomst zorgde de president voor ophef toen hij het rabiateken toonde. Het opvallende gebaar, waarbij hij vier vingers in de lucht hield en zijn duim op zijn hand liet rusten, is een symbool van de Egyptische Moslimbroeders. Dat schrijft BZ Berlin. Het staatsbezoek zorgt voor onrust in verschillende wijken van Berlijn.

Eén van de omstaanders verwelkomt de Turkse president in Berlijn met het Grijze Wolven-gebaar, een teken dat wordt gebruikt door Turkse ultranationalisten. Op de foto is eveneens te zien hoe Erdogan vanop de achterbank van de auto de menigte begroet met het rabiateken, een symbool dat is uitgegroeid voor het verzet tegen de militaire coup van juli 2013 in Egypte. Het Egyptische leger pleegde toen onder leiding van Al-Sissi een militaire staatsgreep tegen president Mohamed Morsi. Aanhangers van de Moslimbroederschap eisten Morsi’s vrijlating en zijn terugkeer als president. Honderden mensen kwamen om het leven tijdens de protesten.

In Egypte werd het protestsymbool verboden, omdat het gezien werd als steun aan de Moslimbroeders die door de machthebbers in Caïro als terreurgroep worden beschouwd. Het handgebaar werd echter populair in Turkije nadat Erdogan het teken voor het eerst had gebruikt bij een toespraak in Bursa. Erdogan was tegen de afzetting van Morsi en toonde zich op die manier solidair met de radicale Moslimbroeders.

Lennart Pfahler, een Duitse journalist, schreef vorig jaar in ‘The Huffington Post’ dat Erdogan met zijn voorliefde voor het gebaar, zijn solidariteit met de Moslimbroederschap wilde laten zien. “Hij maakte van het symbool een teken voor een islamitisch, nationalistisch Turkije. In zijn toespraken benadrukt hij telkens weer de vierslag één natie, één staat, één vlag en één religie.”

Protest

Het staatsbezoek van Erdogan aan Duitsland gaat gepaard met onrust in verschillende wijken. In de wijk Kreuzberg was er gisterenavond een spontane betoging van 100 tot 150 Erdogan-tegenstanders. Ook deze namiddag staan er verschillende protestmanifestaties gepland.

Bovendien zijn na de aankomst van de Turkse president in meerdere wijken van de Duitse hoofdstad autobanden en vuilnisbelten in brand gestoken. Volgens de politie staat het echter nog niet vast, of die feiten verband houden met het staatsbezoek van Erdogan.

In de regeringswijk en vooral aan het hotel Adlon, vlakbij de Brandenburgse Poort, waar Erdogan verblijft, zijn strenge veiligheidsvoorschriften van kracht. Daar alleen al zijn 4.200 politiemensen in de weer met de beveiliging. De hele buurt is afgegrendeld. Bovenop het hotel Adlon hebben scherpschutters postgevat, die de buurt in de gaten houden. Het luchtruim boven Berlijn is tot morgenmiddag afgesloten voor privésportvliegtuigjes en voor drones.

Spanningen

De relaties tussen Duitsland en Turkije zakten naar een dieptepunt na een reeks geschillen over het harde optreden van Turkije na een mislukte staatsgreep in 2016 en de gevangenneming van Duitse burgers en journalisten. De Turkse president hoopt dat zijn staatsbezoek de spanningen tussen de twee landen “volledig” zal wegnemen, maar de stemming in Berlijn is pessimistisch over de kans van slagen van Erdogans missie. De Duitse regering liet weten dat “op dit moment de twee landen nog ver weg zijn van een normalisering van de betrekkingen”.

Tijdens het bezoek horen onder meer een ontvangst met militaire eer en een formeel staatsbanket bij president Frank-Walter Steinmeier. Erdogans laatste officiële bezoek aan Duitsland in 2014 was voor de vluchtelingencrisis, de "Turkije-deal" waarbij Turkije meer vluchtelingen zou opvangen in ruil voor financiële steun en de inperking van democratische rechten in Turkije als gevolg van een mislukte coup.

"Terreurlijst"

Net voor het tweedaags bezoek van Erdogan heeft bondskanselier Angela Merkel van de Turkse autoriteiten een "terreurlijst" gekregen met 69 namen. Dat melden verschillende Turkse media vandaag. Op de lijst staan personen die in Turkije gezocht worden wegens terrorisme en naar Duitsland gevlucht zijn, zoals bijvoorbeeld journalist Can Dündar, zo schrijft de regeringsgezinde krant Yeni Asir.

Turkije vraagt de dringende uitlevering van de 69 personen op de lijst, die ook adressen en foto's van de betrokkenen omvat terwijl ze in of uit hun huis komen.