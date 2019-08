Protest Hongkong verplaatst naar internationaal vliegveld Bob van Huet

09 augustus 2019

12u03

Bron: AD.nl 2 Demonstranten in Hongkong zijn vanmorgen begonnen aan een drie dagen durend protest op en rond Hongkong’s internationale vliegveld. Bedoeling is internationale sympathie te winnen bij bezoekers aan China.

Een paar honderd demonstranten, vooral jongeren, in zwarte shirts houden een sit-in in de aankomsthal van Chek Lap Kok Airport. ‘Red Hongkong van de tirannie’, staat er op hun borden in het Engels en in het Chinees. Online circuleren ook ludieke nep-boardingpasses voor een reis van Hongkong naar ‘Freedom’(vrijheid). Er is veel politie aanwezig op het vliegveld maar vooralsnog zijn er geen incidenten gemeld. Er is geen vergunning voor de demonstratie. Er werd ook eerder al gedemonstreerd op het vliegveld. Dat gebeurde toen vreedzaam, er waren zelfs geen vertragingen.

Spanning

Terwijl de Chinese regering de demonstraties afkeurt en de demonstranten heeft gewaarschuwd dat ze niet te ver moeten gaan, stijgt ook de diplomatieke spanning nu een Amerikaanse woordvoerder de Chinese regering heeft gekwalificeerd als “boevenregime”. Dit nadat een Chinese krant de naam en foto had gepubliceerd van een Amerikaanse diplomate die een gesprek had gehad met demonstrerende studenten in Hongkong. Eerder hadden de Verenigde Staten al een negatief reisadvies gegeven voor Hongkong.

De protesten begonnen precies twee maanden geleden vanwege een omstreden wetsvoorstel voor een uitleveringswet waardoor inwoners van Hongkong (de voormalige Britse kroonkolonie heeft nog steeds een afwijkend rechtssysteem van China) zouden kunnen worden uitgeleverd aan China en worden berecht door Chinese rechters. Dat voorstel is van de baan maar inmiddels is het vertrouwen van veel bewoners in de ‘zelfstandige’ regering van Hongkong weg.



De woede is groot in de stad over de vele gewonden die vielen door hard politie-ingrijpen bij vorige betogingen waar ook betaalde knokploegen opdoken om demonstranten in elkaar te slaan. De demonstranten eisen nu onder mee het ontslag van de pro-Chinese bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Ook willen ze een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld en amnestie voor aangehouden demonstranten.

Weinig begrip

De anti-Chinese toon van de demonstraties testen het geduld van de regering in Peking. Er is weinig begrip voor de protesterende jeugd van Hongkong die in de staatsmedia wordt afgeschilderd als ‘verwend’ en ‘uit op chaos’. Dat laatste zal China niet tolereren. De Chinese regering heeft video’s laten verspreiden waaruit duidelijk wordt dat door politie en leger wordt geoefend op een mogelijk grootschalig ingrijpen om een einde te maken aan de onrust die de economie van Hongkong en China schaden. Gevreesd wordt voor een nieuw ‘Tiananmen’ toen het Chinese leger hard ingreep bij een studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede, precies twintig jaar geleden. Daarbij viel destijds een groot aantal doden. Schattingen lopen uiteen van een paar honderd tot tienduizend slachtoffers.

Dalend aantal bezoekers

Volgens cijfers van de locale VVV is het aantal bezoekers aan Hongkong sinds de onrust met 26 procent gedaald. Dat is een harde klap voor de stad waarvan vijf procent van de economie draait op toerisme. Er werken 250.000 mensen in de sector.

